В Черниговской области оккупанты ночью сбросили авиабомбу – ОК "Север"

"Около 1.35 зафиксирован один взрыв (вероятно, управляемая авиабомба, запущенная с самолета врага "Су-35") в районе населенного пункта Орликовка", – говорится в сообщении.

Информация о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры не поступала.