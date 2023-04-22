В Черниговской области оккупанты ночью сбросили авиабомбу – ОК "Север"

"Около 1.35 зафиксирован один взрыв (вероятно, управляемая авиабомба, запущенная с самолета врага "Су-35") в районе населенного пункта Орликовка", – говорится в сообщении.
Информация о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры не поступала.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россией была оккупирована часть Черниговской области.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Черниговская область, были освобождены от оккупантов, но РФ продолжает обстреливать приграничные районы со своей территории.