ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ выявила два схрона с боеприпасами оккупантов в приграничье Черниговской области

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Выявленные российские боеприпасы направлены на удовлетворение потребностей ВСУ, отметили в СБУ
Выявленные российские боеприпасы направлены на удовлетворение потребностей ВСУ, отметили в СБУ
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины обнаружила местонахождение двух схронов с российскими боеприпасами в ходе контрдиверсионных мероприятий в приграничных районах Черниговской области.

Об этом 13 апреля проинформировал в Facebook пресс-центр СБУ.

Отмечается, что оккупанты скрыли эти арсеналы во время своего бегства в прошлом году.

"В результате оперативных действий в заброшенном здании вблизи одного из военных объектов обнаружены: 21 артиллерийский снаряд калибра 30 мм, боевые гранаты, 800 патронов к стрелковому оружию, – сказано в сообщении. – Другой замаскированный вражеский тайник найден в нежилом помещении рядом с зернохранилищем. Из ящика изъяты: два выстрела к реактивным противотанковым гранатометам и пороховой заряд к ним, патроны калибра 7,62 мм".

Как указали в СБУ, выявленные боеприпасы направлены на удовлетворение потребностей подразделений ВСУ.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid02rSmger6iB1jyoYeUrDoS8Xsjz7qDBiKdYrj5dRB9ZGp7eAvy7ddM3BZxGKUaPmmNl

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россией была оккупирована часть Черниговской области.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Черниговская область, были освобождены от оккупантов, но РФ продолжает обстреливать приграничные районы со своей территории.

Теги: Россия, СБУ, Украина, оружие, боеприпасы, тайник, Черниговская область, артиллерия, гранатомет, граната, ВСУ, война России против Украины, Служба безопасности Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как выглядела Мишина до похудения. Фото до и после
Как выглядела Мишина до похудения. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Как выбрать свежее мясо, чтобы получился вкусный и ароматный шашлык
Как выбрать свежее мясо, чтобы получился вкусный и ароматный шашлык
Галина ГРИШИНА
"Подняла подолы до смелых высот". Умерла 93-летняя Мэри Куант – дизайнер, которая придумала мини-юбку
"Подняла подолы до смелых высот". Умерла 93-летняя Мэри Куант – дизайнер, которая придумала мини-юбку
Галина ГРИШИНА
45-летняя Камалия сообщила о разводе с 67-летним мужем после 20 лет брака и рассказала о конфликте с ним
45-летняя Камалия сообщила о разводе с 67-летним мужем после 20 лет брака и рассказала о конфликте с ним
Галина ГРИШИНА
Названы имена и критерии отбора украинских артистов, которые выступят в интервал-актах полуфиналов "Евровидения 2023"
Названы имена и критерии отбора украинских артистов, которые выступят в интервал-актах полуфиналов "Евровидения 2023"
Галина ГРИШИНА
Салат всего из пяти ингредиентов. Кулинарный эксперт рассказала, что следует добавлять в последнюю очередь
Салат всего из пяти ингредиентов. Кулинарный эксперт рассказала, что следует добавлять в последнюю очередь
Галина ГРИШИНА
"Планируйте только две вещи". Саливанчук снялась в красном прозрачном бюстгальтере и рассказала о счастье
"Планируйте только две вещи". Саливанчук снялась в красном прозрачном бюстгальтере и рассказала о счастье
Маникюр цвета фуксии. Пять эффектных вариантов
Маникюр цвета фуксии. Пять эффектных вариантов
Депардье обвинили в домогательствах и сексуальном насилии 13 женщин. Одной из его предполагаемых жертв было 17 лет
Депардье обвинили в домогательствах и сексуальном насилии 13 женщин. Одной из его предполагаемых жертв было 17 лет
Галина ГРИШИНА
Мишина снялась в платье со смелым вырезом в зоне декольте
Мишина снялась в платье со смелым вырезом в зоне декольте
Смажьте паску этими продуктами перед выпеканием, и она станет особо аппетитной и румяной
Смажьте паску этими продуктами перед выпеканием, и она станет особо аппетитной и румяной
"Просто хотела поделиться эмоциями". 49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко показала пляжное фото
"Просто хотела поделиться эмоциями". 49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко показала пляжное фото
  HBO снимает сериал о Гарри Поттере по книгам Роулинг. Вышел первый тизер
  HBO снимает сериал о Гарри Поттере по книгам Роулинг. Вышел первый тизер
Галина ГРИШИНА
Не сажайте кабачки рядом с этими овощами! Будет скудный урожай тех и других
Не сажайте кабачки рядом с этими овощами! Будет скудный урожай тех и других
Названы все оттенки волос, которые старят. Список
Названы все оттенки волос, которые старят. Список
Облокотилась на его плечо. Мишина в ультрамини и микротопе показала свежее фото с мужчиной
Облокотилась на его плечо. Мишина в ультрамини и микротопе показала свежее фото с мужчиной
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Модный эксперт назвала цвет, которого стоит избегать женщинам старше 50 лет (76091)
2
Профилактика монилиоза. Садовод рассказал, чем в апреле повторно обработать абрикосы, чтобы собрать хороший урожай (56069)
3
"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа (55112)
4
49-летняя Клум снялась топлес. Фото (52976)
5
Комаровский ответил, считает ли Зеленского хорошим отцом: Однозначно доминировала Лена. И продолжает решать (51232)
6
Эту обувь не стоит носить женщинам старше 50 лет, если они хотят выглядеть моложе и элегантнее. Комментарий модного эксперта (51124)
7
Самая лучшая глазурь для паски, которая не липнет к рукам и не крошится при нарезке. Рецепт из простых продуктов (41979)
8
27-летняя Бех-Романчук показала фигуру в микрошортах и миниатюрном топе (31865)
 
 
 
 