СБУ выявила два схрона с боеприпасами оккупантов в приграничье Черниговской области

Об этом 13 апреля проинформировал в Facebook пресс-центр СБУ.

Отмечается, что оккупанты скрыли эти арсеналы во время своего бегства в прошлом году.

"В результате оперативных действий в заброшенном здании вблизи одного из военных объектов обнаружены: 21 артиллерийский снаряд калибра 30 мм, боевые гранаты, 800 патронов к стрелковому оружию, – сказано в сообщении. – Другой замаскированный вражеский тайник найден в нежилом помещении рядом с зернохранилищем. Из ящика изъяты: два выстрела к реактивным противотанковым гранатометам и пороховой заряд к ним, патроны калибра 7,62 мм".

Как указали в СБУ, выявленные боеприпасы направлены на удовлетворение потребностей подразделений ВСУ.