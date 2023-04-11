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СБУ заявила о разоблачении преступной группы, помогавшей россиянам получить поддельные украинские документы

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СБУ задержала предполагаемых изготовителей фальшивых документов
СБУ задержала предполагаемых изготовителей фальшивых документов
Фото: Служба безпеки України / Telegram

В Запорожье была выявлена криминальная группировка, занимавшаяся незаконной легализацией иностранцев в Украине. Об этом 11 апреля сообщает в Telegram Служба безопасности Украины.

По данным следствия, среди основных "клиентов" злоумышленников были граждане России, причастные к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийств. Для них делали фальшивые визы, паспорта и виды на жительство в Украине, говорится в сообщении. В дальнейшем часть иностранцев планировала уехать в ЕС.

Стоимость поддельных документов составляла примерно $2–3 тыс. с человека, сумма зависела от срочности заказа, сообщают в СБУ.

Также злоумышленники предлагали фейковые пропуска на спецтранспорт по образцу горсовета, которые давали право беспрепятственного проезда во время комендантского часа, фиктивные документы о непригодности к военной службе для уклонистов, говорится в сообщении.

По информации СБУ, с июня 2022 года такими услугами успели воспользоваться более 90 человек.

Как свидетельствуют материалы следствия, в состав преступной группы входили пять жителей региона, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. Подпольный бизнес они организовали в двух офисных помещениях в центре Запорожья, где установили компьютерную технику и оборудование для производства подделок, сообщили в СБУ. По данным правоохранителей, "клиентов" они подыскивали по личным связям, а также на специализированных интернет-форумах.

Организатору и еще двум активным участникам группировки сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Организатору избрана мера пресечения – содержание под стражей. 

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: СБУ, Запорожье, паспорт, преступление, документы, подозрение, подделка, россияне
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