Милли об F-16 для Украины: Сейчас мы делаем ставку на мощные системы ПВО/ПРО

Милли: Когда мы говорим об истребителях для Украины, необходимо обучение пилотов Фото: EPA

Об этом 21 апреля на пресс-конференции по итогам заседания группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Мероприятие транслировалось в YouTube телеканала "Еспресо".

"Относительно вопроса об истребителях F-16... Во-первых, это вопрос политики, который решает наше политическое руководство. Но, конечно, мы говорим о контроле над воздушным пространством. Каким образом осуществлять этот контроль – собственно, это один из вариантов, и поэтому сейчас мы делаем ставку на мощные системы ПВО/ПРО, чтобы предотвратить атаки России", – сказал Милли.

По его словам, Россия сейчас уже "осторожно" применяет ракеты, потому что понимает, что есть большие шансы, что системы ПВО, которые размещены на территории Украины, "очень эффективно отрабатывают".

"И фактически россиянам не получается поражать цели. Поэтому это самая важная милитарная задача сейчас, а именно – мощные системы ПВО, чтобы украинцы контролировали свое воздушное пространство. Но когда мы говорим об истребителях, необходимо обучение для пилотов. Поэтому, если мы сравниваем, сколько времени у нас есть сейчас, мы используем его более оптимально. И поэтому мы делаем фокус именно на ПВО", – пояснил Милли.

СМИ сообщали, что Украина на 11-м "Рамштайне" будет просить о срочной помощи с ПВО.

Глава Пентагона Ллойд Остин отмечал, что ключевыми вопросами на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины 21 апреля станут ПВО, боеприпасы и средства обеспечения. В общей сложности члены контактной группы предоставили Украине военной помощи более чем на $55 млрд, указал министр обороны США.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил перед началом встречи, что приоритетами Украины на 11-м заседании "Рамштайна" являются ПВО, боеприпасы и поддержка бронетехники.