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Милли об F-16 для Украины: Сейчас мы делаем ставку на мощные системы ПВО/ПРО

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Милли: Когда мы говорим об истребителях для Украины, необходимо обучение пилотов
Милли: Когда мы говорим об истребителях для Украины, необходимо обучение пилотов
Фото: EPA

Соединенные Штаты в вопросе предоставления Украине военной помощи для контроля ее воздушного пространства делают ставку на мощные системы ПВО/ПРО.

Об этом 21 апреля на пресс-конференции по итогам заседания группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Мероприятие транслировалось в YouTube телеканала "Еспресо".

"Относительно вопроса об истребителях F-16... Во-первых, это вопрос политики, который решает наше политическое руководство. Но, конечно, мы говорим о контроле над воздушным пространством. Каким образом осуществлять этот контроль – собственно, это один из вариантов, и поэтому сейчас мы делаем ставку на мощные системы ПВО/ПРО, чтобы предотвратить атаки России", – сказал Милли.

По его словам, Россия сейчас уже "осторожно" применяет ракеты, потому что понимает, что есть большие шансы, что системы ПВО, которые размещены на территории Украины, "очень эффективно отрабатывают".

"И фактически россиянам не получается поражать цели. Поэтому это самая важная милитарная задача сейчас, а именно – мощные системы ПВО, чтобы украинцы контролировали свое воздушное пространство. Но когда мы говорим об истребителях, необходимо обучение для пилотов. Поэтому, если мы сравниваем, сколько времени у нас есть сейчас, мы используем его более оптимально. И поэтому мы делаем фокус именно на ПВО", – пояснил Милли.

СМИ сообщали, что Украина на 11-м "Рамштайне" будет просить о срочной помощи с ПВО.

Глава Пентагона Ллойд Остин отмечал, что ключевыми вопросами на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины 21 апреля станут ПВО, боеприпасы и средства обеспечения. В общей сложности члены контактной группы предоставили Украине военной помощи более чем на $55 млрд, указал министр обороны США.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил перед началом встречи, что приоритетами Украины на 11-м заседании "Рамштайна" являются ПВО, боеприпасы и поддержка бронетехники.

Контекст:

Украина призывает партнеров передать ей многоцелевые истребители. Среди моделей, подходящих ВСУ, преимущественно называют F-16

Передача польских и словацких МиГ-29 несколько усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил (ВС) в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопрос контрнаступления и победы Украины, отметил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат. Чтобы завоевать преимущество в воздухе и одержать победу, Украине нужны многоцелевые современные истребители с широким спектром вооружения, подчеркнул он. Игнат добавил, что в составе Воздушных сил есть пять истребительных бригад, три из них имеют на вооружении МиГ-29. 

По словам Резникова, Украина не будет ждать для контрнаступления поставок боевых самолетов. 19 апреля он заявил, что построение многоуровневой системы ПВО/ПРО в кратчайшие сроки – приоритет для Украины. В то же время самолеты западного образца – вершина этой пирамиды, указал глава Минобороны.

Теги: Россия, США, Украина, авиация, ПВО, военная помощь, воздушное пространство, истребители, самолеты, ВСУ, война России против Украины, Марк Милли, пресс-конференция, встреча, пилот, заседание, контактная группа Рамштайн
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