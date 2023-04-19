Резников о потребностях Украины для защиты от воздушных атак РФ: Самолеты западного образца – вершина пирамиды

Украине, "учитывая варварскую тактику Кремля", нужно больше платформ разного уровня и боеприпасы к ним, отметил Резников Фото: EPA

Об этом 19 апреля в Facebook заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, это "защита мирных городов, критической инфраструктуры, наших людей в тылу и на фронте".

"Системы Patriot формируют способность, которой раньше не было – поражать баллистические цели. Очередная установка IRIS-T, за которую мы благодарим немецких партнеров – повышает возможности борьбы с крылатыми ракетами. IRIS, как и NASAMS, отлично себя зарекомендовали, – написал Резников. – МиГи от польских и словацких друзей усилят защиту и от российских ракет, и от иранских дронов. Все это – свежие поступления, которые уже находятся в рядах cил обороны. Продолжение следует".

Украине, "учитывая варварскую тактику Кремля", нужно больше платформ разного уровня и боеприпасы к ним, подчеркнул глава Минобороны.

"Нам нужно больше ПЗРК. Самолеты западного образца – вершина этой пирамиды. По каждой платформе сначала мы слышали "нет, это невозможно". Теперь они защищают наше небо", – отметил Резников.