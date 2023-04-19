Резников о потребностях Украины для защиты от воздушных атак РФ: Самолеты западного образца – вершина пирамиды

Об этом 19 апреля в Facebook заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
По его словам, это "защита мирных городов, критической инфраструктуры, наших людей в тылу и на фронте".
"Системы Patriot формируют способность, которой раньше не было – поражать баллистические цели. Очередная установка IRIS-T, за которую мы благодарим немецких партнеров – повышает возможности борьбы с крылатыми ракетами. IRIS, как и NASAMS, отлично себя зарекомендовали, – написал Резников. – МиГи от польских и словацких друзей усилят защиту и от российских ракет, и от иранских дронов. Все это – свежие поступления, которые уже находятся в рядах cил обороны. Продолжение следует".
Украине, "учитывая варварскую тактику Кремля", нужно больше платформ разного уровня и боеприпасы к ним, подчеркнул глава Минобороны.
"Нам нужно больше ПЗРК. Самолеты западного образца – вершина этой пирамиды. По каждой платформе сначала мы слышали "нет, это невозможно". Теперь они защищают наше небо", – отметил Резников.
Украина призывает партнеров передать ей многоцелевые истребители. Среди моделей, подходящих ВСУ, преимущественно называют F-16.
Передача польских и словацких МиГ-29 несколько усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил (ВС) в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопрос контрнаступления и победы Украины, отметил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат. Чтобы завоевать преимущество в воздухе и одержать победу, Украине нужны многоцелевые современные истребители с широким спектром вооружения, подчеркнул он. Игнат добавил, что в составе Воздушных сил есть пять истребительных бригад, три из них имеют на вооружении МиГ-29.
По словам Резникова, Украина не будет ждать для контрнаступления поставок боевых самолетов. "Я считаю, что получение боевых самолетов и опция ближайшего контрнаступления будут разделены во времени", – сказал он 29 марта.