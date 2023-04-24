"Русский добровольческий корпус", взявший ответственность за "рейды" в Брянскую область, не входит в ВСУ – Генштаб

"Информируем, что в соответствии с учетными данными Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ формирование "Русский добровольческий корпус" в состав Вооруженных сил Украины не входит", – говорится в ответе.
В августе 2022 года издание "Вот так" писало, что "одна из проблем "Русского добровольческого корпуса" – отсутствие статуса легального подразделения". Но руководство подразделения заверяло, что "вопрос с легализацией РДК находится в стадии решения" и за право интегрировать корпус в свои структуры даже начали конкурировать два украинских силовых ведомства.
Командир РДК Денис Капустин (известен под псевдонимами Денис Никитин и White Rex) утверждал в комментарии "Немецкой волне" в конце 2022 года, что его подразделение сражается в составе ВСУ.
Описание в Telegram подразделения гласит, что это "русское добровольческое формирование, сражающегося на стороне Украины", без уточнений, как именно оно юридически оформлено. В августе 2022-го в канале отмечали, что добровольцы воюют за Украину "без каких-либо компенсаций, социальных гарантий и зарплат".
Начальник штаба РДК Александр с позывным Фортуна говорил в интервью "Польскому радио" в феврале 2023 года, что с начала полномасштабной войны добровольцы корпуса принимали участие в операциях в Киевской области, Харькове, Николаеве, Запорожье, на донецком направлении.
"Поездка на остров Змеиный. На стыке Донецкой и Запорожской областей было много работы. Часть корпуса ездила в Бахмут. Ну и самая последняя и громкая операция, в которой мы принимали участие – это операция в Каховке. Довольно много было операций, мы весь фронт объездили. Из глобальных и больших операций мы не поучаствовали только в харьковском контрнаступлении. Мы в этот момент находились на донецком направлении", – сказал он.
Подразделение РДК, сообщали его основатели "Немецкой волне", было официально оформлено в августе 2022 года.
В конце августа бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев заявил, что РДК, легион "Свобода России" и "Национальная республиканская армия" РФ подписали декларацию о сотрудничестве, договорились координировать свои действия "по вооруженному сопротивлению путинскому фашизму" и приняли "общий бело-сине-белый флаг как символ совместной борьбы".
Однако в РДК заявили, что декларацию не подписывали, бело-сине-белый флаг своим символом не считают и ничего общего с Пономаревым не имеют.
2 марта 2023 года губернатор граничащей с Украиной Брянской области РФ Александр Богомаз заявил, что в регион якобы проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), в результате действий которой погибли двое россиян.
В ФСБ РФ, как писал российский "Интерфакс", впоследствии заявили, что якобы "выдавили" группу "украинских диверсантов" с территории России.
Ответственность за "рейд" в Брянскую область взял на себя РДК. Никитин подчеркнул, что операция была согласована с украинской армией. Один из бойцов подразделения сказал "Важным историям", что в операции принимали участие 45 человек, они "зашли, отсняли, сделали засаду на две БМП", а затем покинули территорию России. По его словам, он видел "одного пострадавшего погранца".
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал в Twitter, что история об украинских ДРГ в России – это классическая провокация и России следует "бояться своих партизан".
6 апреля в РДК заявили, что "вновь посетили Брянскую область".