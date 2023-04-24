"Русский добровольческий корпус", взявший ответственность за "рейды" в Брянскую область, не входит в ВСУ – Генштаб

"Информируем, что в соответствии с учетными данными Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ формирование "Русский добровольческий корпус" в состав Вооруженных сил Украины не входит", – говорится в ответе.

В августе 2022 года издание "Вот так" писало, что "одна из проблем "Русского добровольческого корпуса" – отсутствие статуса легального подразделения". Но руководство подразделения заверяло, что "вопрос с легализацией РДК находится в стадии решения" и за право интегрировать корпус в свои структуры даже начали конкурировать два украинских силовых ведомства.

Командир РДК Денис Капустин (известен под псевдонимами Денис Никитин и White Rex) утверждал в комментарии "Немецкой волне" в конце 2022 года, что его подразделение сражается в составе ВСУ.

Описание в Telegram подразделения гласит, что это "русское добровольческое формирование, сражающегося на стороне Украины", без уточнений, как именно оно юридически оформлено. В августе 2022-го в канале отмечали, что добровольцы воюют за Украину "без каких-либо компенсаций, социальных гарантий и зарплат".

Начальник штаба РДК Александр с позывным Фортуна говорил в интервью "Польскому радио" в феврале 2023 года, что с начала полномасштабной войны добровольцы корпуса принимали участие в операциях в Киевской области, Харькове, Николаеве, Запорожье, на донецком направлении.

"Поездка на остров Змеиный. На стыке Донецкой и Запорожской областей было много работы. Часть корпуса ездила в Бахмут. Ну и самая последняя и громкая операция, в которой мы принимали участие – это операция в Каховке. Довольно много было операций, мы весь фронт объездили. Из глобальных и больших операций мы не поучаствовали только в харьковском контрнаступлении. Мы в этот момент находились на донецком направлении", – сказал он.