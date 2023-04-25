"Верим ВСУ, планируем на годы вперед". Ресторатор Радуцкий начал подготовку своего заведения к открытию и празднованию победы над оккупантами

Радуцкий: Нужно работать в два раза дольше и больше на страну – как раньше только на себя Фото: Maxim Radutskiy / Facebook

"[Мы] настолько верим ВСУ, что планируем на годы вперед! Война. Нужно работать в два раза дольше и больше на страну – как раньше только на себя. Собрались и приняли решение", – написал он.

Радуцкий отметил, что уже идет подготовка к открытию клуба в 2024 году.

"Оставим историю и ценности и наденем это все на "своевременно и стильно". Вечеринке за мой счет в новом City Beach в честь победы – быть, – подытожил он. – А пока поехал встречать фуру с детским питанием для переселенцев".