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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты с начала войны разрушили или повредили более 200 образовательных учреждений в Херсонской области – ОВА

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23 апреля оккупанты обстреляли сельскую школу в Кизомысе, отметил глава Херсонской ОВА
23 апреля оккупанты обстреляли сельскую школу в Кизомысе, отметил глава Херсонской ОВА
Скриншот: Oleksandr Prokudin / Facebook

Российские оккупационные войска 23 апреля обстреляли сельскую школу в Кизомысе Херсонской области.

Видео разрушений в Facebook опубликовал глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

"Здание подверглось серьезным разрушениям – выбиты окна, повреждены стены и кровля, – написал руководитель ОВА. – Также, кроме школы, повреждены с два десятка домов, газопровод и полицейская машина. Две мирные женщины ранены".

По словам Прокудина, всего с начала полномасштабного вторжения РФ оккупанты разрушили или повредили более 200 образовательных учреждений в Херсонской области – школ, вузов, детсадов.

Глава Херсонской ОВА добавил, что россияне 24 апреля вновь обстреляли Кизомыс – из артиллерии ударили по частному дому.

В результате российской атаки ранения получил 35-летний мужчина, отметил Прокудин.

https://www.facebook.com/alexandr.prokudin.7/videos/184910774425592/

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Теги: Россия, Украина, Херсонская область, раненые, газопровод, Херсонская ОГА, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, школы, женщины, разрушения, ранение, население, российские оккупанты, Александр Прокудин
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