Оккупанты с начала войны разрушили или повредили более 200 образовательных учреждений в Херсонской области – ОВА

Видео разрушений в Facebook опубликовал глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

"Здание подверглось серьезным разрушениям – выбиты окна, повреждены стены и кровля, – написал руководитель ОВА. – Также, кроме школы, повреждены с два десятка домов, газопровод и полицейская машина. Две мирные женщины ранены".

По словам Прокудина, всего с начала полномасштабного вторжения РФ оккупанты разрушили или повредили более 200 образовательных учреждений в Херсонской области – школ, вузов, детсадов.

Глава Херсонской ОВА добавил, что россияне 24 апреля вновь обстреляли Кизомыс – из артиллерии ударили по частному дому.

В результате российской атаки ранения получил 35-летний мужчина, отметил Прокудин.