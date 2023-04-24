Оккупанты с начала войны разрушили или повредили более 200 образовательных учреждений в Херсонской области – ОВА

Видео разрушений в Facebook опубликовал глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.
"Здание подверглось серьезным разрушениям – выбиты окна, повреждены стены и кровля, – написал руководитель ОВА. – Также, кроме школы, повреждены с два десятка домов, газопровод и полицейская машина. Две мирные женщины ранены".
По словам Прокудина, всего с начала полномасштабного вторжения РФ оккупанты разрушили или повредили более 200 образовательных учреждений в Херсонской области – школ, вузов, детсадов.
Глава Херсонской ОВА добавил, что россияне 24 апреля вновь обстреляли Кизомыс – из артиллерии ударили по частному дому.
В результате российской атаки ранения получил 35-летний мужчина, отметил Прокудин.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.