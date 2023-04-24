По Херсонской области россияне выпустили больше 400 снарядов за сутки, есть погибшие и раненые

По его информации, территорию региона россияне обстреляли 83 раза за сутки, выпустили 412 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.

Город Херсон враг обстрелял три раза.

Прокудин уточнил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию и здание школы Белозерской поселковой общины.

Также глава ОВА отметил, что с деоккупированной территории области эвакуирован 71 человек.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.