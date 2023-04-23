РФ минометами ударила по Херсону: погиб 80-летний дедушка

По его словам, российские оккупанты после обеда открыли огонь по городу из минометов. в результате умер 80-летний местный житель.

Ранее Прокудин уже сообщал о двух раненых женщинах, которые пострадали сегодня от российских снарядов в селе Кизомис Белозерской общины Херсонской области. Про его словам, оккупанты попали в здание местной школы. Кроме того, задело около 25 жилых домов и автомобиль полиции.



