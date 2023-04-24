После публикаций о ВСУ на левом берегу Херсонской области россияне усилили обстрелы – Гуменюк

Утром 23 апреля американский Институт изучения войны (ISW) заявил со ссылкой на российских пропагандистов, что украинские силы заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Гуменюк, комментируя это сообщение, попросила соблюдать информационную тишину.
Позднее ведущие марафона спросили ее, можно ли уточнить информацию по этому поводу.
Гуменюк в ответ отметила, что нужно понимать, "что такое выводы аналитиков и что такое отчет о проведенной боевой работе".
"Уточненная информация, к сожалению, не очень утешительная и не очень приятная. Враг, реагируя на такие информационные вбросы, очень существенно усилил атаки по противоположному берегу. У нас очень мощный обстрел Херсонского района, Бериславского района", – сказала спикер.
Гуменюк добавила, что в результате обстрелов были разрушены около 30 жилых домов, пострадали гражданские, разрушена школа.
"Вдохновленный такой информацией враг применил очень мощную авиационную атаку, подтянул артиллерию и пытался доказать всеми силами, что он еще удерживает позиции. Именно такие последствия имеет информационный вброс в условиях гибридной войны... Информационный фронт – это тоже фронт, и там тоже может быть очень больно", – подытожила Гуменюк.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.