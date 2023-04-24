После публикаций о ВСУ на левом берегу Херсонской области россияне усилили обстрелы – Гуменюк

Гуменюк: Враг применил очень мощную авиационную атаку, подтянул артиллерию. Именно такие последствия имеет информационный вброс в условиях гибридной войны Фото: Natalia Humeniuk / Facebook

Утром 23 апреля американский Институт изучения войны (ISW) заявил со ссылкой на российских пропагандистов, что украинские силы заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Гуменюк, комментируя это сообщение, попросила соблюдать информационную тишину.

Позднее ведущие марафона спросили ее, можно ли уточнить информацию по этому поводу.

Гуменюк в ответ отметила, что нужно понимать, "что такое выводы аналитиков и что такое отчет о проведенной боевой работе".

"Уточненная информация, к сожалению, не очень утешительная и не очень приятная. Враг, реагируя на такие информационные вбросы, очень существенно усилил атаки по противоположному берегу. У нас очень мощный обстрел Херсонского района, Бериславского района", – сказала спикер.

Гуменюк добавила, что в результате обстрелов были разрушены около 30 жилых домов, пострадали гражданские, разрушена школа.

"Вдохновленный такой информацией враг применил очень мощную авиационную атаку, подтянул артиллерию и пытался доказать всеми силами, что он еще удерживает позиции. Именно такие последствия имеет информационный вброс в условиях гибридной войны... Информационный фронт – это тоже фронт, и там тоже может быть очень больно", – подытожила Гуменюк.