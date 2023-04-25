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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области за сутки ранены четыре человека, под обстрелы попали детский сад и общественная организация

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Оккупанты ежедневно обстреливают жилые кварталы региона
Оккупанты ежедневно обстреливают жилые кварталы региона
Скриншот: Oleksandr Prokudin / Facebook

Российские оккупанты за сутки совершили более 60 обстрелов Херсонской области, ранены четыре человека. Об этом сообщил утром 25 апреля глава ОВА Александр Прокудин.

"За прошедшие сутки противник совершил 61 обстрел, выпустив 386 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации", – написал Прокудин.

По его данным, город Херсон враг обстрелял шесть раз.

Прокудин отметил, что оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, дошкольное учебное заведение Новоалександровской общины Бериславского района, здание общественной организации в центре Херсона.

"Из-за российской агрессии четыре человека получили ранения", – подчеркнул он.

Также глава ОВА отметил, что с деоккупированной территории области эвакуированы 52 человека.

По данным ОВА на 23 апреля, с начала полномасштабного вторжения РФ оккупанты разрушили или повредили более 200 образовательных учреждений в Херсонской области – школ, вузов, детсадов.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Теги: Херсонская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, Александр Прокудин
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