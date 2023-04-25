В Херсонской области за сутки ранены четыре человека, под обстрелы попали детский сад и общественная организация

"За прошедшие сутки противник совершил 61 обстрел, выпустив 386 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации", – написал Прокудин.

По его данным, город Херсон враг обстрелял шесть раз.

Прокудин отметил, что оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, дошкольное учебное заведение Новоалександровской общины Бериславского района, здание общественной организации в центре Херсона.

"Из-за российской агрессии четыре человека получили ранения", – подчеркнул он.

Также глава ОВА отметил, что с деоккупированной территории области эвакуированы 52 человека.

По данным ОВА на 23 апреля, с начала полномасштабного вторжения РФ оккупанты разрушили или повредили более 200 образовательных учреждений в Херсонской области – школ, вузов, детсадов.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.