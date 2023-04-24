Оккупантов в Херсонской области заставляют рыть окопы, чтобы они не пьянствовали – замглавы облсовета

По его словам, военным РФ иначе нечем заняться и они начинают употреблять алкоголь и мародерить.

"Эти подразделения российских военных, которые сейчас расположены, – командирам нужно их чем-то занимать, поэтому там в большинстве случаев никакой логики нет в том, что они роют еще окопы, еще траншеи. Им просто нечего делать, а когда нечего делать, начинаются волны мародерства, пьянства и дезертирства. Поэтому командиры пытаются их держать в тонусе с утра до вечера", – сказал Соболевский.

Также он отметил, что приехавшие по новой ротации российские военные не обучены и испуганы, и с этим могут быть связаны постоянные обстрелы области. По его словам, иногда оккупанты стреляют, чтобы просто "поставить галочку", а прилететь снаряды могут куда угодно. Это делается, чтобы создать атмосферу террора, сказал Соболевский.