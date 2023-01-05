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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Минкульте рассказали, сколько объектов культурной инфраструктуры разрушено из-за российской агрессии

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Россия разрушает культурные объекты в Украине (на фото драмтеатр в Мариуполе)
Россия разрушает культурные объекты в Украине (на фото – драмтеатр в Мариуполе)
Фото: EPA

Из-за российской агрессии в Украине пострадали 1189 объектов культурной инфраструктуры. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики 5 января.

По состоянию на 25 декабря 2022 года убытки понесли 1189 объектов культурной инфраструктуры. Из них почти треть – 446 объектов – полностью разрушены, говорится в сообщении.

Наибольшие потери и убытки культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Киевской, Харьковской, Луганской, Николаевской, Запорожской, Сумской и Херсонской областях.

Самой многочисленной группой объектов культурной инфраструктуры, которые получили повреждения или разрушения, являются клубные заведения – 47% от общего количества заведений культурной инфраструктуры, которые понесли убытки. Под клубными заведениями подразумеваются учреждения, обеспечивающее условия для занятий творчеством, развитием, популяризацией традиционной культуры и так далее. Такими заведениями могут быть, например, творческие клубы, народные дома, Дома культуры, клубы досуга и тому подобное.

В общей сложности пострадали:

  • клубные заведения – 563 единицы (разрушено – 222 единицы, повреждено – 341 единица), из них большинство приходится на Донецкую (24%), Харьковскую (14%) и Киевскую (10%) области;
  • библиотеки – 453 единицы (разрушено – 155 единиц, повреждено – 298 единиц), из них большинство приходится на Донецкую (27%), Киевскую (17%) и Николаевскую (13%) области;
  • музеи и галереи – 63 единицы (разрушено – 22 единицы, повреждено – 41 единица), из них большинство приходится на Донецкую (37%) и Харьковскую (11%) области;
  • театры и филармонии – 18 единиц (разрушено – девять единиц, повреждено – девять единиц) в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской областях и Киеве;
  • заведения художественного образования – 92 единицы (разрушено – 38 единиц, повреждено – 54 единиц), из них большинство приходится на Донецкую (30%) и Харьковскую (14%) области.

В Минкульте отмечают, что в настоящий момент вся территория Луганской и значительные части территорий Херсонской, Запорожской и Донецкой областей находятся во временной оккупации. Поэтому невозможно посчитать точное количество объектов культурной инфраструктуры, пострадавших в ходе боевых действий и оккупации.

Теги: театр, культура, война России против Украины, библиотека, музей, разрушения, Министерство культуры и информационной политики, российские оккупанты
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