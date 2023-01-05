В Минкульте рассказали, сколько объектов культурной инфраструктуры разрушено из-за российской агрессии

По состоянию на 25 декабря 2022 года убытки понесли 1189 объектов культурной инфраструктуры. Из них почти треть – 446 объектов – полностью разрушены, говорится в сообщении.
Наибольшие потери и убытки культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Киевской, Харьковской, Луганской, Николаевской, Запорожской, Сумской и Херсонской областях.
Самой многочисленной группой объектов культурной инфраструктуры, которые получили повреждения или разрушения, являются клубные заведения – 47% от общего количества заведений культурной инфраструктуры, которые понесли убытки. Под клубными заведениями подразумеваются учреждения, обеспечивающее условия для занятий творчеством, развитием, популяризацией традиционной культуры и так далее. Такими заведениями могут быть, например, творческие клубы, народные дома, Дома культуры, клубы досуга и тому подобное.
В общей сложности пострадали:
В Минкульте отмечают, что в настоящий момент вся территория Луганской и значительные части территорий Херсонской, Запорожской и Донецкой областей находятся во временной оккупации. Поэтому невозможно посчитать точное количество объектов культурной инфраструктуры, пострадавших в ходе боевых действий и оккупации.