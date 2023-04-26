Оккупанты обстреляли село и район Антоновского моста в Херсонской области, пострадал представитель иностранного СМИ – ОПУ

Об этом в Telegram проинформировал глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак.

"Враг обстреливает Херсонскую область. В результате артиллерийского удара по Станиславу пострадал мужчина 26 лет", – написал руководитель ОПУ в 15.52.

По словам Ермака, оккупанты также обстреляли район Антоновского моста, в результате чего пострадал иностранный представитель прессы.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.