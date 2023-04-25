ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области запретили нахождение на воде лодок и других плавсредств – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ограничение будет действовать до отмены военного положения или отдельного распоряжения
Ограничение будет действовать до отмены военного положения или отдельного распоряжения
Фото: depositphotos.com

В Херсонской области запретили нахождение лодок и других плавсредств на воде. Об этом сообщила пресс-служба областной военной администрации в Telegram 25 апреля.

"На Херсонщине запретили выход и пребывание судов и других плавсредств на водных объектах. Такое решение принято в целях обеспечения безопасности судоходства и граждан на водных объектах, минимизации рисков диверсий и террористических угроз во внутренних водах Украины", – говорится в сообщении.

Запрет распространяется на все виды плавсредств – спортивные суда, рыбацкие, развлекательные и другие. Исключение – суда сил обороны Украины и специалистов, охраняющих водные биоресурсы.

Ограничение будет действовать до отмены военного положения или отдельного распоряжения.

Контекст:

10 апреля российские оккупанты сбросили гранату на лодку с мирными жителями в Херсонской области. Два человека получили ранения.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсонская область, война России против Украины, лодка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кот Степан в Харькове женился на кошке-француженке и показал свидетельство о браке. Избранница кота-блогера младше его на 13 лет
Кот Степан в Харькове женился на кошке-француженке и показал свидетельство о браке. Избранница кота-блогера младше его на 13 лет
Галина ГРИШИНА
  Эта болезнь может уничтожить урожай, а затем и сад. Эксперт рассказал, что делать, если весной ветки и листья на абрикосах начинают сохнуть
  Эта болезнь может уничтожить урожай, а затем и сад. Эксперт рассказал, что делать, если весной ветки и листья на абрикосах начинают сохнуть
Галина ГРИШИНА
Этот дизайн маникюра самый легкий в уходе и выгодный финансово. Идеи для вдохновения
Этот дизайн маникюра самый легкий в уходе и выгодный финансово. Идеи для вдохновения
Галина ГРИШИНА
34-летняя дочь Уиллиса и Мур показала первое фото своей новорожденной дочери. Она сообщила, что рожала первенца дома
34-летняя дочь Уиллиса и Мур показала первое фото своей новорожденной дочери. Она сообщила, что рожала первенца дома
Галина ГРИШИНА
"При каждой встрече у него такой взгляд..." Кошевой рассказал о вражде с мэром Киева Кличко
"При каждой встрече у него такой взгляд..." Кошевой рассказал о вражде с мэром Киева Кличко
Галина ГРИШИНА
Откажитесь от этих бюстгальтеров, если вам за 50. Эксперт рассказала, как с помощью правильного белья выглядеть молодо и элегантно
Откажитесь от этих бюстгальтеров, если вам за 50. Эксперт рассказала, как с помощью правильного белья выглядеть молодо и элегантно
Галина ГРИШИНА
65-летняя Билозир развелась с 55-летним мужем-военнослужащим после 33-летнего брака. Недзельский заявил, что был против развода
65-летняя Билозир развелась с 55-летним мужем-военнослужащим после 33-летнего брака. Недзельский заявил, что был против развода
Галина ГРИШИНА
Сделайте это перед сном и утром кожа будет максимально увлажненной. Эксперт рассказала об эффективной уходовой процедуре
Сделайте это перед сном – и утром кожа будет максимально увлажненной. Эксперт рассказала об эффективной уходовой процедуре
Галина ГРИШИНА
"К сожалению, смотреть на себя невозможно". Тринчер показала, что случилось с ее лицом после вырывания зубов
"К сожалению, смотреть на себя невозможно". Тринчер показала, что случилось с ее лицом после вырывания зубов
"У него была настолько сложная жизнь с Сандулесой. Зная, сколько мужей у нее было..." Кондратюк высказался о скандале с участием Бобула
"У него была настолько сложная жизнь с Сандулесой. Зная, сколько мужей у нее было..." Кондратюк высказался о скандале с участием Бобула
Галина ГРИШИНА
После этой подкормки урожай будет сладким и крупным. Эксперты рассказали, как правильно удобрять морковь весной
После этой подкормки урожай будет сладким и крупным. Эксперты рассказали, как правильно удобрять морковь весной
Галина ГРИШИНА
Эксперт объяснил, как правильно использовать паприку, чтобы она усилила вкус еды
Эксперт объяснил, как правильно использовать паприку, чтобы она усилила вкус еды
Галина ГРИШИНА
"Непостижимо". Кондратюк назвал Лорак "человеком без души и сердца" и высказался о ее бывшем муже Налчаджиоглу
"Непостижимо". Кондратюк назвал Лорак "человеком без души и сердца" и высказался о ее бывшем муже Налчаджиоглу
Галина ГРИШИНА
В сети показали новые фото Винника после слухов о его приезде в Киев
В сети показали новые фото Винника после слухов о его приезде в Киев
Галина ГРИШИНА
  Жадан о поцелуе с Соловий: Насколько комфортно так страстно целоваться на камеру? Когда это сопровождает любовь к искусству, смущение отступает
  Жадан о поцелуе с Соловий: Насколько комфортно так страстно целоваться на камеру? Когда это сопровождает любовь к искусству, смущение отступает
Галина ГРИШИНА
Этот салат из крабовых палочек и моркови по-корейски имеет "невероятный вкус". Простой и быстрый рецепт приготовления
Этот салат из крабовых палочек и моркови по-корейски имеет "невероятный вкус". Простой и быстрый рецепт приготовления
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мишина показала, как выглядит в нижнем белье утром. Фото (107246)
2
Суп из этих трех простых ингредиентов получится "невероятно вкусным и ароматным". Пошаговый рецепт (53904)
3
"Только что с ним разговаривал!" Друг Винника рассказал правду о его здоровье (53705)
4
Как 62-летняя Тимошенко выглядит сейчас на своих и чужих фото (38919)
5
"Эти две стрижки "мгновенно добавляют годы". Стилисты объяснили, какие прически не надо делать женщинам, которые хотят выглядеть моложе (37995)
6
49-летняя Клум в стрингах показала вид сзади. Видео (33958)
7
В сети показали новые фото Винника после слухов о его приезде в Киев (31755)
8
65-летняя Билозир развелась с 55-летним мужем-военнослужащим после 33-летнего брака. Недзельский заявил, что был против развода (31365)
 
 
 
 