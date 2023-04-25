В Херсонской области запретили нахождение на воде лодок и других плавсредств – ОВА

Ограничение будет действовать до отмены военного положения или отдельного распоряжения Фото: depositphotos.com

"На Херсонщине запретили выход и пребывание судов и других плавсредств на водных объектах. Такое решение принято в целях обеспечения безопасности судоходства и граждан на водных объектах, минимизации рисков диверсий и террористических угроз во внутренних водах Украины", – говорится в сообщении.

Запрет распространяется на все виды плавсредств – спортивные суда, рыбацкие, развлекательные и другие. Исключение – суда сил обороны Украины и специалистов, охраняющих водные биоресурсы.

Ограничение будет действовать до отмены военного положения или отдельного распоряжения.