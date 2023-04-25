В Херсонской области запретили нахождение на воде лодок и других плавсредств – ОВА

"На Херсонщине запретили выход и пребывание судов и других плавсредств на водных объектах. Такое решение принято в целях обеспечения безопасности судоходства и граждан на водных объектах, минимизации рисков диверсий и террористических угроз во внутренних водах Украины", – говорится в сообщении.
Запрет распространяется на все виды плавсредств – спортивные суда, рыбацкие, развлекательные и другие. Исключение – суда сил обороны Украины и специалистов, охраняющих водные биоресурсы.
Ограничение будет действовать до отмены военного положения или отдельного распоряжения.
10 апреля российские оккупанты сбросили гранату на лодку с мирными жителями в Херсонской области. Два человека получили ранения.