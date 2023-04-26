Оккупанты 75 раз обстреляли Херсонскую область, есть пострадавший – ОВА

Войска РФ выпустили 389 снарядов из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, танков, РПГ, беспилотников и авиации.

"Херсон россияне атаковали 11 раз, выпустив по городу 33 снаряда. В селе Кизомис Белозерской общины из-за вражеских обстрелов повреждены 11 жилых домов, церковь, два магазина, гаражи и автомобиль", – говорится в сообщении.

Вследствие российских обстрелов был ранен один мирный житель региона.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.