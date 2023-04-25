Оккупанты ночью обыскивают дома, похищают бытовую технику и легковые автомобили гражданских в Скадовском районе – Генштаб ВСУ

Об этом 25 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"В частности, в населенном пункте Кардашинка Скадовского района Херсонской области военнослужащие российских оккупационных войск ночью обыскивают дома, похищают бытовую технику и легковые автомобили у мирных граждан", – сказано в сообщении.

Мародерство – фирменный прием российской армии, куда бы она ни пошла, заявляли в Минобороны Украины.

Контекст:

Российские оккупанты зашли в Скадовск 9 марта 2022 года, писало местное издание "Мост".

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В середине ноября ВСУ деоккупировали правобережье Херсонской области, включая облцентр – Херсон. Левобережная часть Херсонской области, в том числе Скадовский район, остается под российской оккупацией.

Оккупанты в Херсонской области могут готовиться к очередному "жесту доброй воли", заявили 18 апреля в ОК "Юг".

21 апреля в Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты выводят некоторые боевые подразделения из Скадовска в Крым.