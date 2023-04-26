Оккупанты обстреляли из миномета общину в Сумской области, двое гражданских получили ранения – ОВА

Об этом сообщается в Facebook областной военной администрации (ОВА).
"Россияне сегодня в полдень совершили обстрел из миномета Юнаковской общины – четыре прилета, – сказано в сообщении. – В результате обстрела общины ранены два гражданских лица. Людей отвезли в больничное учреждение. Сейчас им оказывается квалифицированная медицинская помощь".
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав в том числе часть Сумской области.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.