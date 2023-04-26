Оккупанты обстреляли из миномета общину в Сумской области, двое гражданских получили ранения – ОВА

Россияне в полдень совершили обстрел Юнаковской общины, отметили в Сумской ОВА Фото: ОК Північ / Telegram (иллюстративное)

Об этом сообщается в Facebook областной военной администрации (ОВА).

"Россияне сегодня в полдень совершили обстрел из миномета Юнаковской общины – четыре прилета, – сказано в сообщении. – В результате обстрела общины ранены два гражданских лица. Людей отвезли в больничное учреждение. Сейчас им оказывается квалифицированная медицинская помощь".