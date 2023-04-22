Россияне утром дважды обстреляли Сумскую область – ОВА

"Утром россияне совершили два обстрела Белопольской общины. Били из минометов – 22 прилета и артиллерии (САУ) – шесть прилетов", – говорится в сообщении.
В результате атаки противника никто не пострадал.
Ночь в регионе, по данным ОВА, прошла без обстрелов.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав часть Сумской области.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.