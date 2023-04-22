Россияне утром дважды обстреляли Сумскую область – ОВА

"Утром россияне совершили два обстрела Белопольской общины. Били из минометов – 22 прилета и артиллерии (САУ) – шесть прилетов", – говорится в сообщении.

В результате атаки противника никто не пострадал.

Ночь в регионе, по данным ОВА, прошла без обстрелов.