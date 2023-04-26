Наев в Сумской области проверил обороноспособность северной границы и пообщался с жителями

Наев побывал в тех частях ВСУ, которые удерживают оборону на севере страны, осмотрел укрепления и провел совещание с руководящим составом. Он отметил, что Сумская область имеет самую длинную границу с Россией – 564 км, и важно быть готовыми к возможному повторению агрессии на этом участке.

"Во время встречи с командирами подразделений очертил ряд конкретных мер, направленных на обеспечение обороноспособности территории и мгновенного реагирования на вражеские обстрелы", – отметил Наев.

Он передал военным генераторы, маскировочные комплекты, прицелы, приборы ночного видения от волонтеров. Говоря о новом центре подготовки, Наев добавил, что такое обучение уже проводится на других направлениях северной операционной зоны.

Командующий также пообщался с жителями приграничных сел, которые находятся под постоянными российскими обстрелами.



