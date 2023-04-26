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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Наев в Сумской области проверил обороноспособность северной границы и пообщался с жителями

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Командующий ОС посетил укрепления на границе с РФ
Командующий ОС посетил укрепления на границе с РФ
Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України / Facebook

В Сумской области Украины будет создан центр психологической и тактической подготовки подразделений, обучение в которых будет учитывать боевой опыт восточного фронта. Об этом командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сказал в ходе поездки в Сумскую область, сообщили ОС ВСУ 26 апреля в Facebook.

Наев побывал в тех частях ВСУ, которые удерживают оборону на севере страны, осмотрел укрепления и провел совещание с руководящим составом. Он отметил, что Сумская область имеет самую длинную границу с Россией – 564 км, и важно быть готовыми к возможному повторению агрессии на этом участке.

"Во время встречи с командирами подразделений очертил ряд конкретных мер, направленных на обеспечение обороноспособности территории и мгновенного реагирования на вражеские обстрелы", – отметил Наев.

Он передал военным генераторы, маскировочные комплекты, прицелы, приборы ночного видения от волонтеров. Говоря о новом центре подготовки, Наев добавил, что такое обучение уже проводится на других направлениях северной операционной зоны. 

Командующий также пообщался с жителями приграничных сел, которые находятся под постоянными российскими обстрелами.

https://www.facebook.com/JointForcesCommandAFU/videos/720426016528160/


Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав в том числе часть Сумской области.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

Теги: Россия, Сумская область, граница, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Сергей Наев
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