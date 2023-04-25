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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Наев: Признаков формирования наземных ударных группировок в Беларуси нет, но мы продолжаем усиливаться на этом направлении

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Наев: Ситуация на этом участке контролируемая
Наев: Ситуация на этом участке контролируемая
Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України / Facebook

Вооруженные силы Украины продолжают укреплять группировку войск на северном направлении, несмотря на то, что угрозы со стороны Беларуси сейчас не фиксируется. Об этом в опубликованном 25 апреля интервью "Укринформу" заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Ситуация на этом участке контролируемая. В то же время противник продолжает систематически обстреливать из артиллерии приграничные районы Сумской и Черниговской областей, ведет воздушную разведку с целью нанести огневое поражение по объектам критической гражданской инфраструктуры и выявить наши системы ПВО. Вражеские авиаудары наносятся преимущественно по военным объектам и инфраструктуре. Но, к сожалению, в результате этих ударов есть многочисленные случаи разрушения гражданских объектов и жертв среди местного населения", – сказал Наев.

По его словам, к действиям на северном направлении противник привлекает две группировки прикрытия государственной границы, развернутые в южной части Беларуси и на территориях Брянской и Курской областей страны-агрессора РФ, общей численностью около 17 тыс. человек.

Помимо этого, Наев отметил, что на полигонах Беларуси остается российский контингент региональной группировки войск общей численностью около 2800 человек. А на белорусских военных аэродромах продолжают находиться самолеты и вертолеты воздушно-космических сил из России.

"В настоящее время анализ боевого состава этих группировок противника, их расположения и военной деятельности свидетельствует об отсутствии признаков формирования наземных ударных группировок. Но, несмотря на это, мы продолжаем усиливать северную группировку войск, готовим резервы. Осуществляем мониторинг обстановки, перевооружаемся более современными иностранными образцами, совершенствуем длительные фортификационные сооружения, повышаем плотность минирования территории приграничных полос, обучаем людей", – резюмировал Наев.

Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

Считающий себя президентом республики Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины, но якобы "никого не убивает и никуда не посылает своих военных". В СНБО Украины считают, что президент РФ Владимир Путин склоняет Лукашенко к прямому участию в военных действиях. 

16 февраля 2023 года Лукашенко заявил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.

1 апреля Генштаб ВСУ заявил, что руководство Беларуси продолжает поддерживать российскую агрессию против Украины. В частности, на территории Беларуси обучают территориальные подразделения российской армии.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Беларусь, граница, Вооруженные силы Украины, ВСУ, фортификационные сооружения, война России против Украины, Сергей Наев
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