Наев: Признаков формирования наземных ударных группировок в Беларуси нет, но мы продолжаем усиливаться на этом направлении

"Ситуация на этом участке контролируемая. В то же время противник продолжает систематически обстреливать из артиллерии приграничные районы Сумской и Черниговской областей, ведет воздушную разведку с целью нанести огневое поражение по объектам критической гражданской инфраструктуры и выявить наши системы ПВО. Вражеские авиаудары наносятся преимущественно по военным объектам и инфраструктуре. Но, к сожалению, в результате этих ударов есть многочисленные случаи разрушения гражданских объектов и жертв среди местного населения", – сказал Наев.

По его словам, к действиям на северном направлении противник привлекает две группировки прикрытия государственной границы, развернутые в южной части Беларуси и на территориях Брянской и Курской областей страны-агрессора РФ, общей численностью около 17 тыс. человек.

Помимо этого, Наев отметил, что на полигонах Беларуси остается российский контингент региональной группировки войск общей численностью около 2800 человек. А на белорусских военных аэродромах продолжают находиться самолеты и вертолеты воздушно-космических сил из России.

"В настоящее время анализ боевого состава этих группировок противника, их расположения и военной деятельности свидетельствует об отсутствии признаков формирования наземных ударных группировок. Но, несмотря на это, мы продолжаем усиливать северную группировку войск, готовим резервы. Осуществляем мониторинг обстановки, перевооружаемся более современными иностранными образцами, совершенствуем длительные фортификационные сооружения, повышаем плотность минирования территории приграничных полос, обучаем людей", – резюмировал Наев.