ВСУ активно минируют приграничную территорию на северном направлении – Наев

"Обстановка в северной операционной зоне стабильная и контролируемая. Наши воины сполна ее используют для укрепления оборонных рубежей и позиций. В частности, продолжается наращивание системы инженерных заграждений в областях, граничащих с Беларусью и Россией. Создаются противотанковые минные поля на танкодоступных участках местности и возможных путях продвижения противника вглубь нашей территории, а это дороги, лесные полосы, мосты, линии электропередач и так далее", – сказал Наев.
По его словам, только на этой неделе инженерными подразделениями обустроено несколько десятков минных полей с использованием более 6 тыс. противотанковых мин. Также прорыто более 7 км противотанковых рвов и траншей.
"Все позиции обшиваются деревом для более эффективного выполнения задач нашими воинами. Украинские военнослужащие работают круглосуточно, несмотря на погодные условия", – подчеркнул Наев.
Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов. Лукашенко неоднократно в своих выступлениях оправдывал и поддерживал российскую агрессию против Украины.
Называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины, но якобы "никого не убивает и никуда не посылает своих военных". Он заявил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.
31 марта 2023 года Лукашенко заявил, что России и Украине следует объявить полное перемирие "без всяких дополнительных условий" и начать переговоры.
1 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что руководство Беларуси продолжает поддерживать российскую агрессию против Украины. В частности, на территории Беларуси обучают территориальные подразделения российской армии.