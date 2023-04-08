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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ активно минируют приграничную территорию на северном направлении – Наев

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По словам Наева, на этой неделе было обустроено несколько десятков минных полей с использованием более 6 тыс. противотанковых мин
По словам Наева, на этой неделе было обустроено несколько десятков минных полей с использованием более 6 тыс. противотанковых мин
Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України / Facebook

Вооруженные силы Украины активно минируют приграничную территорию на северном направлении. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщил 8 апреля в Facebook пресс-центр командования Объединенных сил

"Обстановка в северной операционной зоне стабильная и контролируемая. Наши воины сполна ее используют для укрепления оборонных рубежей и позиций. В частности, продолжается наращивание системы инженерных заграждений в областях, граничащих с Беларусью и Россией. Создаются противотанковые минные поля на танкодоступных участках местности и возможных путях продвижения противника вглубь нашей территории, а это дороги, лесные полосы, мосты, линии электропередач и так далее", – сказал Наев.

По его словам, только на этой неделе инженерными подразделениями обустроено несколько десятков минных полей с использованием более 6 тыс. противотанковых мин. Также прорыто более 7 км противотанковых рвов и траншей.

"Все позиции обшиваются деревом для более эффективного выполнения задач нашими воинами. Украинские военнослужащие работают круглосуточно, несмотря на погодные условия", – подчеркнул Наев.

https://www.facebook.com/JointForcesCommandAFU/posts/pfbid0MqYJZXUMr6XN6jwfvdAkvCkz2GtCeNjv8aqGAmtTLoTVkh9M2sGt9aep2EgLEFVNl

Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов. Лукашенко неоднократно в своих выступлениях оправдывал и поддерживал российскую агрессию против Украины.

Называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины, но якобы "никого не убивает и никуда не посылает своих военных". Он заявил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.

31 марта 2023 года Лукашенко заявил, что России и Украине следует объявить полное перемирие "без всяких дополнительных условий" и начать переговоры.

1 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что руководство Беларуси продолжает поддерживать российскую агрессию против Украины. В частности, на территории Беларуси обучают территориальные подразделения российской армии.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Беларусь, Вооруженные силы Украины, минирование, ВСУ, война России против Украины, Сергей Наев
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