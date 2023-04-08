ВСУ активно минируют приграничную территорию на северном направлении – Наев

По словам Наева, на этой неделе было обустроено несколько десятков минных полей с использованием более 6 тыс. противотанковых мин Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України / Facebook

"Обстановка в северной операционной зоне стабильная и контролируемая. Наши воины сполна ее используют для укрепления оборонных рубежей и позиций. В частности, продолжается наращивание системы инженерных заграждений в областях, граничащих с Беларусью и Россией. Создаются противотанковые минные поля на танкодоступных участках местности и возможных путях продвижения противника вглубь нашей территории, а это дороги, лесные полосы, мосты, линии электропередач и так далее", – сказал Наев.

По его словам, только на этой неделе инженерными подразделениями обустроено несколько десятков минных полей с использованием более 6 тыс. противотанковых мин. Также прорыто более 7 км противотанковых рвов и траншей.

"Все позиции обшиваются деревом для более эффективного выполнения задач нашими воинами. Украинские военнослужащие работают круглосуточно, несмотря на погодные условия", – подчеркнул Наев.