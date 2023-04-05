На границе Украины и Беларуси поставили большой экран. Он показывает Бучу и Зеленского

Проектор появился рядом с границей в Житомирской области. То, что он показывает, хорошо видно и слышно в Беларуси.
На билборде крутят нарезку из выступления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, где он обещает поддерживать Россию, кадры последствий ударов по украинским городам, нанесенных с территории Беларуси, и погибших в Буче.
На видео "Белсата" также показано, что украинские пограничники возле реки Желонь вывесили бело-красно-белый флаг.
Последним на проекторе запустили фрагмент обращения Зеленского к белорусам с призывом не участвовать в войне.
Подобные обращения к белорусам на украинско-белорусской границе устраивают уже не впервые. 5 января 2023 года пограничники в Беларуси жаловались, что украинцы показывают им оскорбительные жесты. Инцидент произошел в пункте упрощенного пропуска "Подобрянка". На опубликованном видео человек в военной форме машет в сторону погранконтроля Беларуси, а затем проводит рукой вдоль шеи.
23 февраля в Беларуси снова заявили о провокациях. Погранслужба Беларуси заявила, что якобы люди в непонятной военной форме "продолжают демонстрировать угрожающие и неприличные жесты в адрес белорусских пограничников".
12 марта белорусские пограничники заявили что пограничники из Украины снова их запугивают: украинские пограничники якобы повесили на границе с Беларусью манекен в форме российской армии и назвали его Валерой.