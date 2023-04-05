На границе Украины и Беларуси поставили большой экран. Он показывает Бучу и Зеленского

Проектор появился рядом с границей в Житомирской области. То, что он показывает, хорошо видно и слышно в Беларуси.

На билборде крутят нарезку из выступления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, где он обещает поддерживать Россию, кадры последствий ударов по украинским городам, нанесенных с территории Беларуси, и погибших в Буче.

На видео "Белсата" также показано, что украинские пограничники возле реки Желонь вывесили бело-красно-белый флаг.

Последним на проекторе запустили фрагмент обращения Зеленского к белорусам с призывом не участвовать в войне.