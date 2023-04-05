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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На границе Украины и Беларуси поставили большой экран. Он показывает Бучу и Зеленского

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На проекторе, среди прочего, показывают обращение Зеленского
На проекторе, среди прочего, показывают обращение Зеленского
Скриншот: Белсат / Telegram

На украинско-белорусской границе поставили проектор, на котором транслируют в Беларусь ролики о войне, кадры из Бучи Киевской области сразу после деоккупации и обращение президента Украины Владимира Зеленского. Видео 5 апреля опубликовал канал "Белсат".

Проектор появился рядом с границей в Житомирской области. То, что он показывает, хорошо видно и слышно в Беларуси.

На билборде крутят нарезку из выступления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, где он обещает поддерживать Россию, кадры последствий ударов по украинским городам, нанесенных с территории Беларуси, и погибших в Буче.

На видео "Белсата" также показано, что украинские пограничники возле реки Желонь вывесили бело-красно-белый флаг.

Последним на проекторе запустили фрагмент обращения Зеленского к белорусам с призывом не участвовать в войне.

Контекст:

Подобные обращения к белорусам на украинско-белорусской границе устраивают уже не впервые. 5 января 2023 года пограничники в Беларуси жаловались, что украинцы показывают им оскорбительные жесты. Инцидент произошел в пункте упрощенного пропуска "Подобрянка". На опубликованном видео человек в военной форме машет в сторону погранконтроля Беларуси, а затем проводит рукой вдоль шеи.

23 февраля в Беларуси снова заявили о провокациях. Погранслужба Беларуси заявила, что якобы люди в непонятной военной форме "продолжают демонстрировать угрожающие и неприличные жесты в адрес белорусских пограничников".

12 марта белорусские пограничники заявили что пограничники из Украины снова их запугивают: украинские пограничники якобы повесили на границе с Беларусью манекен в форме российской армии и назвали его Валерой.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, граница, пограничники, Владимир Зеленский, украинцы, война России против Украины, границы
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