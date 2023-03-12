В Беларуси заявили о запугиваниях со стороны украинских пограничников

В Беларуси снова заявили о "запугиваниях" пограничников Фото: Пограничный комитет Беларуси / Telegram

Официальный представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов сказал журналистам, что украинские пограничники якобы повесили на границе с Беларусью манекен в форме российской армии и назвали его Валерой.

По его словам, украинцы якобы рассказали, что манекен – "это военнослужащий, убитый под Киевом".

"Мы не пугаем, мы намекаем", – прокомментировали телесюжет в ГПСУ.