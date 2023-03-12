В Беларуси заявили о запугиваниях со стороны украинских пограничников

Официальный представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов сказал журналистам, что украинские пограничники якобы повесили на границе с Беларусью манекен в форме российской армии и назвали его Валерой.
По его словам, украинцы якобы рассказали, что манекен – "это военнослужащий, убитый под Киевом".
"Мы не пугаем, мы намекаем", – прокомментировали телесюжет в ГПСУ.
Российские войска 24 февраля 2022 года открыто вторглись в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
5 января 2023 года пограничники в Беларуси жаловались, что украинцы показывают им оскорбительные жесты. Инцидент произошел в пункте упрощенного пропуска "Подобрянка". В Беларуси заявили, что якобы наводилось оружие в сторону пограничных отрядов и делались оскорбительные жесты в сторону пограничников. На опубликованном видео человек в военной форме машет в сторону погранконтроля Беларуси, а затем проводит рукой вдоль шеи.
23 февраля в Беларуси снова заявили о провокациях. Погранслужба Беларуси заявила, что якобы люди в непонятной военной форме "продолжают демонстрировать угрожающие и неприличные жесты в адрес белорусских пограничников".