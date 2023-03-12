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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Беларуси заявили о запугиваниях со стороны украинских пограничников

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В Беларуси снова заявили о "запугиваниях" пограничников
В Беларуси снова заявили о "запугиваниях" пограничников
Фото: Пограничный комитет Беларуси / Telegram

Белорусские пограничники заявили в эфире национального телевидения, что пограничники из Украины снова их запугивают. Видео опубликовала Государственная пограничная служба Украины в Telegram 12 марта.

Официальный представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов сказал журналистам, что украинские пограничники якобы повесили на границе с Беларусью манекен в форме российской армии и назвали его Валерой.

По его словам, украинцы якобы рассказали, что манекен – "это военнослужащий, убитый под Киевом". 

"Мы не пугаем, мы намекаем", – прокомментировали телесюжет в ГПСУ.

Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года открыто вторглись в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

5 января 2023 года пограничники в Беларуси жаловались, что украинцы показывают им оскорбительные жесты. Инцидент произошел в пункте упрощенного пропуска "Подобрянка". В Беларуси заявили, что якобы наводилось оружие в сторону пограничных отрядов и делались оскорбительные жесты в сторону пограничников. На опубликованном видео человек в военной форме машет в сторону погранконтроля Беларуси, а затем проводит рукой вдоль шеи.

23 февраля в Беларуси снова заявили о провокациях. Погранслужба Беларуси заявила, что якобы люди в непонятной военной форме "продолжают демонстрировать угрожающие и неприличные жесты в адрес белорусских пограничников".

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Беларусь, военные, пограничники, ГПСУ, война России против Украины
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