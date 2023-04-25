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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли семь общин Сумской области из минометов и артиллерии, есть разрушения – ОВА

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Захватчики регулярно обстреливают приграничные районы с территории РФ
Захватчики регулярно обстреливают приграничные районы с территории РФ
Фото: Сумська обласна військова адміністрація / Telegram (архив)

За день 24 апреля российские оккупанты обстреляли семь приграничных общин Сумской области, есть разрушения. Об этом сообщила вечером пресс-служба областной военной администрации.

Зафиксировано 83 прилета из минометов и артиллерии.

Так, в Миропольской общине было шесть попаданий, в результате одного из обстрелов повреждены три частных дома и магазин.

В Эсманской общине был минометный обстрел, также россияне били из артиллерии. В результате артобстрела повреждено складское помещение, в жилом доме вспыхнул пожар.

По Шалыгинской общине враг ударил из артиллерии, было восемь прилетов.

В Белопольской общине зафиксировано 32 взрыва, враг стрелял из миномета.

В Знобь-Новгородской общине было 15 прилетов из миномета.

На территорию Юнаковской общины россияне сбросили три мины.

В Середино-Будской общине зафиксирован артобстрел, было девять прилетов.

Ночь в регионе, по данным ОВА, прошла спокойно. 

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав в том числе часть Сумской области.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

Теги: Сумская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, миномет
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