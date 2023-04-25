Оккупанты обстреляли семь общин Сумской области из минометов и артиллерии, есть разрушения – ОВА

Зафиксировано 83 прилета из минометов и артиллерии.

Так, в Миропольской общине было шесть попаданий, в результате одного из обстрелов повреждены три частных дома и магазин.

В Эсманской общине был минометный обстрел, также россияне били из артиллерии. В результате артобстрела повреждено складское помещение, в жилом доме вспыхнул пожар.

По Шалыгинской общине враг ударил из артиллерии, было восемь прилетов.

В Белопольской общине зафиксировано 32 взрыва, враг стрелял из миномета.

В Знобь-Новгородской общине было 15 прилетов из миномета.

На территорию Юнаковской общины россияне сбросили три мины.

В Середино-Будской общине зафиксирован артобстрел, было девять прилетов.

Ночь в регионе, по данным ОВА, прошла спокойно.