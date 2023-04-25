Оккупанты обстреляли семь общин Сумской области из минометов и артиллерии, есть разрушения – ОВА

Зафиксировано 83 прилета из минометов и артиллерии.
Так, в Миропольской общине было шесть попаданий, в результате одного из обстрелов повреждены три частных дома и магазин.
В Эсманской общине был минометный обстрел, также россияне били из артиллерии. В результате артобстрела повреждено складское помещение, в жилом доме вспыхнул пожар.
По Шалыгинской общине враг ударил из артиллерии, было восемь прилетов.
В Белопольской общине зафиксировано 32 взрыва, враг стрелял из миномета.
В Знобь-Новгородской общине было 15 прилетов из миномета.
На территорию Юнаковской общины россияне сбросили три мины.
В Середино-Будской общине зафиксирован артобстрел, было девять прилетов.
Ночь в регионе, по данным ОВА, прошла спокойно.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав в том числе часть Сумской области.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.