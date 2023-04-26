Враг атакует на трех направлениях, продолжаются тяжелые бои за Бахмут – Генштаб ВСУ

"Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях – в течение суток было отбито 43 атаки противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку", – говорится в сообщении.

В украинской армии рассказали, что на херсонском и запорожском направлениях оккупанты вели оборонительные действия, а на купянском и шахтерском – обстреливали из разных видов оружия.

"На бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Васильевка и Ивановское. [...] На авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел", – объяснили в Генштабе ВСУ.

На марьинском направлении, по его данным, за последние сутки "были отражены многочисленные атаки противника в районе Марьинки".

Война России против Украины. Главное (обновляется)