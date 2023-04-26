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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Враг атакует на трех направлениях, продолжаются тяжелые бои за Бахмут – Генштаб ВСУ

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Оборона Бахмута продолжается с лета 2022 года
Оборона Бахмута продолжается с лета 2022 года
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За последние сутки российские оккупанты вели наступательные действия на трех направлениях на востоке Украины. Об этом проинформировал 26 апреля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях – в течение суток было отбито 43 атаки противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку", – говорится в сообщении.

В украинской армии рассказали, что на херсонском и запорожском направлениях оккупанты вели оборонительные действия, а на купянском и шахтерском – обстреливали из разных видов оружия.

"На бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Васильевка и Ивановское. [...] На авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел", – объяснили в Генштабе ВСУ.

На марьинском направлении, по его данным, за последние сутки "были отражены многочисленные атаки противника в районе Марьинки".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02M4zTv2MTx7qDMTUBcnSLkVxg3zrQfZhu4VCKiu5ajszDeQW7kuD9pXd8rd7MUy71l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Оборона Бахмута продолжается с лета прошлого года.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: оружие, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, оборона, Марьинка, Авдеевка, вторжение, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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