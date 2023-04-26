Враг атакует на трех направлениях, продолжаются тяжелые бои за Бахмут – Генштаб ВСУ

"Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях – в течение суток было отбито 43 атаки противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку", – говорится в сообщении.
В украинской армии рассказали, что на херсонском и запорожском направлениях оккупанты вели оборонительные действия, а на купянском и шахтерском – обстреливали из разных видов оружия.
"На бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Васильевка и Ивановское. [...] На авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел", – объяснили в Генштабе ВСУ.
На марьинском направлении, по его данным, за последние сутки "были отражены многочисленные атаки противника в районе Марьинки".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.
Оборона Бахмута продолжается с лета прошлого года.