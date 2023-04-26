Оккупанты 25 апреля нанесли по Украине три ракетных и 13 авиаударов – Генштаб ВСУ

"За прошедшие сутки противник нанес три ракетных удара, из которых двумя ракетами с ЗРК С-300 по центру мирного города Купянск Харьковской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены здания краеведческого музея, рядом с которым нет ни одного военного объекта, и повреждена другая гражданская инфраструктура", – говорится в сообщении.

Кроме этого, оккупанты совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и критической инфраструктуре населенных пунктов.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – сообщили в Генштабе.