Оккупанты 25 апреля нанесли по Украине три ракетных и 13 авиаударов – Генштаб ВСУ

"За прошедшие сутки противник нанес три ракетных удара, из которых двумя ракетами с ЗРК С-300 по центру мирного города Купянск Харьковской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены здания краеведческого музея, рядом с которым нет ни одного военного объекта, и повреждена другая гражданская инфраструктура", – говорится в сообщении.
Кроме этого, оккупанты совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и критической инфраструктуре населенных пунктов.
"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – сообщили в Генштабе.
Страна-агрессор Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.