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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 25 апреля нанесли по Украине три ракетных и 13 авиаударов – Генштаб ВСУ

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Оккупанты нанесли удар с ЗРК С-300
Оккупанты нанесли удар с ЗРК С-300
Фото: EPA

Российские оккупанты 25 апреля нанесли по Украине три ракетных и 13 авиаударов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 26 апрея.

"За прошедшие сутки противник нанес три ракетных удара, из которых двумя ракетами с ЗРК С-300 по центру мирного города Купянск Харьковской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены здания краеведческого музея, рядом с которым нет ни одного военного объекта, и повреждена другая гражданская инфраструктура", – говорится в сообщении.

Кроме этого, оккупанты совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и критической инфраструктуре населенных пунктов.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – сообщили в Генштабе.

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Контекст:

Страна-агрессор Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, РСЗО, авиаудар, война России против Украины, ракеты
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