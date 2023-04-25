Российские оккупанты за сутки нанесли шесть авиаударов по Украине, а также два ракетных – по центру Купянска – Генштаб ВСУ

В результате удара РФ по Купянску разрушено здание краеведческого музея, рядом с которым нет ни одного военного объекта, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Об этом 25 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Оккупанты нанесли два ракетных удара из ЗРК С-300 по центру мирного города Купянск Харьковской области. В результате этого есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушено здание краеведческого музея, рядом с которым нет ни одного военного объекта, и повреждена другая гражданская инфраструктура", – сказано в сообщении.

В то же время авиация сил обороны Украины за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также один удар по ЗРК россиян, указали в Генштабе ВСУ.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили зенитный ракетный комплекс, район сосредоточения личного состава и военной техники и радиолокационную станцию российских агрессоров", – говорится в сообщении.

Оккупанты обстреляли центр Купянска утром 25 апреля. В результате российского ракетного удара погибли две женщины, еще 10 человек получили ранения.