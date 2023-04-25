Российские оккупанты за сутки нанесли шесть авиаударов по Украине, а также два ракетных – по центру Купянска – Генштаб ВСУ

Об этом 25 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"Оккупанты нанесли два ракетных удара из ЗРК С-300 по центру мирного города Купянск Харьковской области. В результате этого есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушено здание краеведческого музея, рядом с которым нет ни одного военного объекта, и повреждена другая гражданская инфраструктура", – сказано в сообщении.
В то же время авиация сил обороны Украины за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также один удар по ЗРК россиян, указали в Генштабе ВСУ.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили зенитный ракетный комплекс, район сосредоточения личного состава и военной техники и радиолокационную станцию российских агрессоров", – говорится в сообщении.
Оккупанты обстреляли центр Купянска утром 25 апреля. В результате российского ракетного удара погибли две женщины, еще 10 человек получили ранения.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.