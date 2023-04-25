ВСУ отразили многочисленные атаки оккупантов в районе Бахмута и Марьинки – Генштаб

Об этом 25 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"Подразделениями сил обороны Украины в течение суток было отражено 36 атак противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку", – сказано в сообщении.
Отмечается, что на бахмутском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки, Хромового и Клещиевки.
"На авдеевском направлении противник вел наступательные действия неподалеку Северного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел, – говорится в сообщении. – На марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в районе населенного пункта Марьинка".
В то же время на лиманском и шахтерском направлениях оккупанты наступательных действий не проводили, указали в Генштабе ВСУ.
"На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено. На северском и слобожанском направлениях противник в течение суток совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов, – рассказали украинские военные. – На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия".
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.