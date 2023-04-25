ВСУ отразили многочисленные атаки оккупантов в районе Бахмута и Марьинки – Генштаб

Самые ожесточенные бои в войне РФ против Украины продолжаются за Бахмут и Марьинку, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 25 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Подразделениями сил обороны Украины в течение суток было отражено 36 атак противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку", – сказано в сообщении.

Отмечается, что на бахмутском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки, Хромового и Клещиевки.

"На авдеевском направлении противник вел наступательные действия неподалеку Северного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел, – говорится в сообщении. – На марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в районе населенного пункта Марьинка".

В то же время на лиманском и шахтерском направлениях оккупанты наступательных действий не проводили, указали в Генштабе ВСУ.

"На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено. На северском и слобожанском направлениях противник в течение суток совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов, – рассказали украинские военные. – На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия".