Враг наступает на востоке Украины одновременно на нескольких направлениях – Сырский

Оккупанты не оставляют попыток окружить и захватить Бахмут и Авдеевку, отметил Сырский Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 25 апреля, сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

"Враг наступает на востоке одновременно на нескольких направлениях… не оставляет попыток окружить и захватить эти населенные пункты, несмотря на колоссальные потери в живой силе и технике", – подчеркнул Сырский.

По его словам, оккупанты также проявляет активность на кременском направлении, пытаясь вытеснить ВСУ из Серебрянского лесничества южнее Кременной, чтобы создать благоприятные условия для развития наступления в направлении Лимана.

"Воинские части ОТГ "Лиман" отражают атаки противника, наносят ему существенные потери. И, собственно, на лиманском направлении наши бойцы не дают врагу продвигаться", – рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Сырский отметил, что для усиления оборонительных возможностей ВСУ "перегруппировали войска и дооборудовали позиции в фортификационном смысле".

"На остальных направлениях обстановка контролируемая, без особенностей", – резюмировал командующий Сухопутными войсками ВСУ.