Враг наступает на востоке Украины одновременно на нескольких направлениях – Сырский

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 25 апреля, сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.
"Враг наступает на востоке одновременно на нескольких направлениях… не оставляет попыток окружить и захватить эти населенные пункты, несмотря на колоссальные потери в живой силе и технике", – подчеркнул Сырский.
По его словам, оккупанты также проявляет активность на кременском направлении, пытаясь вытеснить ВСУ из Серебрянского лесничества южнее Кременной, чтобы создать благоприятные условия для развития наступления в направлении Лимана.
"Воинские части ОТГ "Лиман" отражают атаки противника, наносят ему существенные потери. И, собственно, на лиманском направлении наши бойцы не дают врагу продвигаться", – рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ.
Сырский отметил, что для усиления оборонительных возможностей ВСУ "перегруппировали войска и дооборудовали позиции в фортификационном смысле".
"На остальных направлениях обстановка контролируемая, без особенностей", – резюмировал командующий Сухопутными войсками ВСУ.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.
По данным Генштаба ВСУ на утро 25 апреля, основные усилия российские оккупанты сосредотачивают на ведении наступательных действий на бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях.