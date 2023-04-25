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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Враг наступает на востоке Украины одновременно на нескольких направлениях – Сырский

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Оккупанты не оставляют попыток окружить и захватить Бахмут и Авдеевку, отметил Сырский
Оккупанты не оставляют попыток окружить и захватить Бахмут и Авдеевку, отметил Сырский
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Самые ожесточенные бои в войне России против Украины продолжаются в районе Бахмута и Авдеевке в Донецкой области, оккупанты пытаются захватить эти города.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 25 апреля, сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

"Враг наступает на востоке одновременно на нескольких направлениях… не оставляет попыток окружить и захватить эти населенные пункты, несмотря на колоссальные потери в живой силе и технике", – подчеркнул Сырский.

По его словам, оккупанты также проявляет активность на кременском направлении, пытаясь вытеснить ВСУ из Серебрянского лесничества южнее Кременной, чтобы создать благоприятные условия для развития наступления в направлении Лимана.

"Воинские части ОТГ "Лиман" отражают атаки противника, наносят ему существенные потери. И, собственно, на лиманском направлении наши бойцы не дают врагу продвигаться", – рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Сырский отметил, что для усиления оборонительных возможностей ВСУ "перегруппировали войска и дооборудовали позиции в фортификационном смысле".

"На остальных направлениях обстановка контролируемая, без особенностей", – резюмировал командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

По данным Генштаба ВСУ на утро 25 апреля, основные усилия российские оккупанты сосредотачивают на ведении наступательных действий на бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Генштаб ВСУ, захват, Лиман, оборона, Авдеевка, ВСУ, наступление, война России против Украины, Бахмут, Кременная, интервью, Сухопутные войска Украины, Александр Сырский, российские оккупанты
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