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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты перебросили танковую бригаду в район Авдеевки, ее могут использовать для штурма – Дмитрашковский

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Оккупанты на авдеевском направлении вернулись к той численности обстрелов, которая была в феврале, отметил Дмитрашковский
Оккупанты на авдеевском направлении вернулись к той численности обстрелов, которая была в феврале, отметил Дмитрашковский
Фото: Павло Кириленко / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупанты перебросили танковую бригаду в район Авдеевки Донецкой области.

Об этом 24 апреля в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский.

По его словам, оккупанты на авдеевском направлении вернулись к той численности обстрелов, которая была в феврале.

"Появилась информация о перемещении танковой бригады в район Авдеевки… Наверное, следует ожидать в ближайшее время, что враг данную технику использует, поскольку последние двое суток враг штурмовал позиции без применения техники", – рассказал Дмитрашковский.

Он допустил, что эта техника "как раз пришла для того, чтобы усилить подразделения".

"Потому что без бронетехники штурмовые действия вообще не имеют смысла, это просто уничтожение личного состава", – подчеркнул Дмитрашковский.

Контекст:

Самые интенсивные бои в войне РФ против Украины идут на Донбассе. По данным британской разведки на 20 марта, российские оккупанты в последние три недели постепенно продвигались вокруг Авдеевки.

Им "критически необходимо" окружить Авдеевку, чтобы продолжить забуксовавший штурм Угледара Донецкой области, пояснил 19 марта Дмитрашковский. По его словам, Авдеевка может стать вторым Бахмутом.

Начальник городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш 22 марта подчеркнул, что "россияне несут "безумные потери" на севере от города. Дмитрашковский 10 апреля уточнил, что каждый день под Марьинкой и Авдеевкой оккупанты теряют до двух рот личного состава.

10 апреля Дмитрашковский сообщал, что оккупанты хотят заблокировать Авдеевку и захватить Марьинку, чтобы в случае успеха двигаться далее на Курахово Донецкой области.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, танки, штурм, Авдеевка, Алексей Дмитрашковский, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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