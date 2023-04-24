Оккупанты перебросили танковую бригаду в район Авдеевки, ее могут использовать для штурма – Дмитрашковский

Оккупанты на авдеевском направлении вернулись к той численности обстрелов, которая была в феврале, отметил Дмитрашковский Фото: Павло Кириленко / Facebook (иллюстративное)

Об этом 24 апреля в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский.

По его словам, оккупанты на авдеевском направлении вернулись к той численности обстрелов, которая была в феврале.

"Появилась информация о перемещении танковой бригады в район Авдеевки… Наверное, следует ожидать в ближайшее время, что враг данную технику использует, поскольку последние двое суток враг штурмовал позиции без применения техники", – рассказал Дмитрашковский.

Он допустил, что эта техника "как раз пришла для того, чтобы усилить подразделения".

"Потому что без бронетехники штурмовые действия вообще не имеют смысла, это просто уничтожение личного состава", – подчеркнул Дмитрашковский.