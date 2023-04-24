Сырский: ВСУ в Бахмуте не только совершают оборонительные действия, но и активно контратакуют

Об этом 24 апреля заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский, сообщается в Facebook Сухопутных войск ВСУ.

"На бахмутском направлении ситуация остается напряженной. Идут тяжелые бои. В нескольких пригородных населенных пунктах Бахмута наступательные действия врага потерпели неудачу, – отметил Сырский. – Наши бойцы совершают в Бахмуте не только оборонительные действия, но и активно контратакуют. Это дает нам возможность в течение нескольких месяцев сдерживать наступление врага и не увеличивать фронт на этом направлении, уничтожать его лучшие подразделения и выигрывать время".

Кроме того, после ряда неудачных попыток прорвать оборону ВСУ на лиманском направлении "враг понес значительные потери и был вынужден перегруппировать свои подразделения", добавил командующий Сухопутными войсками ВСУ.