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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сырский: ВСУ в Бахмуте не только совершают оборонительные действия, но и активно контратакуют

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На бахмутском направлении ситуация остается напряженной, идут тяжелые бои, отметил Сырский
На бахмутском направлении ситуация остается напряженной, идут тяжелые бои, отметил Сырский
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Российские оккупанты в войне против Украины не оставляют цели окружить Бахмут Донецкой области и "используют для этого все возможные силы и средства вплоть до тотального разрушения города".

Об этом 24 апреля заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский, сообщается в Facebook Сухопутных войск ВСУ.

"На бахмутском направлении ситуация остается напряженной. Идут тяжелые бои. В нескольких пригородных населенных пунктах Бахмута наступательные действия врага потерпели неудачу, – отметил Сырский. – Наши бойцы совершают в Бахмуте не только оборонительные действия, но и активно контратакуют. Это дает нам возможность в течение нескольких месяцев сдерживать наступление врага и не увеличивать фронт на этом направлении, уничтожать его лучшие подразделения и выигрывать время".

Кроме того, после ряда неудачных попыток прорвать оборону ВСУ на лиманском направлении "враг понес значительные потери и был вынужден перегруппировать свои подразделения", добавил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

https://www.facebook.com/UALandForces/posts/pfbid0oqQw5hXkUZkQuMeGiTgDzVx5MR4ctwa8Jm9vhXhjYFurGF7B16XHy3DX59hhqqsyl

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

В начале апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери". 14 апреля она рассказала, что оккупанты обстреливают Бахмут более 500 раз и проводят до 50 штурмов за сутки на этом направлении. Маляр отмечала, что серьезные потери под Бахмутом несут элитные подразделения российской армии.

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый говорил, что оккупанты смогли достигнуть промежуточного успеха на бахмутском направлении, исключительно за счет того, что западные аналитики назвали "мясными штурмами". Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов 13 апреля рассказал, что только за две предыдущие недели в районе Бахмута враг потерял убитыми и ранеными почти 4,5 тыс. вагнеровцев и военнослужащих регулярной армии РФ.

14 апреля минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки сообщило, что оккупанты используют под Бахмутом войска ВДВ и атаки россиян активизировались в результате улучшения взаимодействия между ЧВК "Вагнер" и десантниками.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, штурм, Лиман, оборона, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, разрушения, Сухопутные войска Украины, Александр Сырский, российские оккупанты
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