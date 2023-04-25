Россияне продолжают наступление на трех направлениях, силы обороны отбили более 40 атак за сутки – Генштаб ВСУ

Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку Фото: 47 ОМБр «Маґура» / Facebook (иллюстративное)

"Подразделениями сил обороны Украины за прошедшие сутки были отбиты 43 атаки противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку", – сказано в сообщении.

На бахмутском направлении, помимо атак на Бахмут, противник безуспешно наступал в направлении населенных пунктов Новомарково и Хромово, сообщили в Генштабе.

На авдеевском направлении россияне наступали неподалеку от населенных пунктов Новокалиново, Степное, Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имели.

На марьинском направлении в минувшие сутки украинские военные отбили атаки противника в районе Марьинки, а также вблизи Новомихайловки.

На купянском направлении враг продолжает мероприятия по фортификационному оборудованию позиций на отдельных участках.

На лиманском и шахтерском направлениях оккупанты в прошедшие сутки наступать не пытались.

На запорожском и херсонском направлениях противник обороняется, а также обстреливает населенные пункты рядом с линией боевого столкновения.

На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка, по данным Генштаба, без существенных изменений. На северском и слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие у границы, обстреливает населенные пункты Черниговской, Сумской и Харьковской областей.