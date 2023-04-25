ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне продолжают наступление на трех направлениях, силы обороны отбили более 40 атак за сутки – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку
Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку
Фото: 47 ОМБр «Маґура» / Facebook (иллюстративное)

Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 25 апреля.

"Подразделениями сил обороны Украины за прошедшие сутки были отбиты 43 атаки противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку", – сказано в сообщении. 

На бахмутском направлении, помимо атак на Бахмут, противник безуспешно наступал в направлении населенных пунктов Новомарково и Хромово, сообщили в Генштабе. 

На авдеевском направлении россияне наступали неподалеку от населенных пунктов Новокалиново, Степное, Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имели. 

На марьинском направлении в минувшие сутки украинские военные отбили атаки противника в районе Марьинки, а также вблизи Новомихайловки. 

На купянском направлении враг продолжает мероприятия по фортификационному оборудованию позиций на отдельных участках. 

На лиманском и шахтерском направлениях оккупанты в прошедшие сутки наступать не пытались.  

На запорожском и херсонском направлениях противник обороняется, а также обстреливает населенные пункты рядом с линией боевого столкновения.

На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка, по данным Генштаба, без существенных изменений. На северском и слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие у границы, обстреливает населенные пункты Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02KhbVBT2DBisGrWb8gMdBmWyeDPMLA5EsJ4UpyUrwFye6zMtNvLahTEh4YF3n46fKl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Теги: Первомайское, Генштаб ВСУ, Марьинка, Степное, обстрелы, наступление, Новокалиново, война России против Украины, Бахмут
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
49-летняя Клум в стрингах показала вид сзади. Видео
49-летняя Клум в стрингах показала вид сзади. Видео
"Верим ВСУ, планируем на годы вперед". Ресторатор Радуцкий начал подготовку своего заведения к открытию и празднованию победы над оккупантами
"Верим ВСУ, планируем на годы вперед". Ресторатор Радуцкий начал подготовку своего заведения к открытию и празднованию победы над оккупантами
Галина ГРИШИНА
35-летняя Каменских показала, как выглядит вечером с ярким макияжем и утром без него
35-летняя Каменских показала, как выглядит вечером с ярким макияжем и утром без него
Галина ГРИШИНА
"В некоторых заведениях вместо васаби используют подкрашенную пасту из хрена". Эксперт рассказал, с какими продуктами сочетается хрен
"В некоторых заведениях вместо васаби используют подкрашенную пасту из хрена". Эксперт рассказал, с какими продуктами сочетается хрен
Галина ГРИШИНА
Лягушка, которая живет в кабинете Буданова, "станцевала" в кадре во время его нового интервью. Видео
Лягушка, которая живет в кабинете Буданова, "станцевала" в кадре во время его нового интервью. Видео
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль забросила ногу на ногу, позируя в халате
Тина Кароль забросила ногу на ногу, позируя в халате
"Эти две стрижки "мгновенно добавляют годы". Стилисты объяснили, какие прически не надо делать женщинам, которые хотят выглядеть моложе
"Эти две стрижки "мгновенно добавляют годы". Стилисты объяснили, какие прически не надо делать женщинам, которые хотят выглядеть моложе
Галина ГРИШИНА
Группа "Антитіла" исполнила "Фортецю Бахмут" в Париже. Видео
Группа "Антитіла" исполнила "Фортецю Бахмут" в Париже. Видео
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек выложила в сеть новые фото в бикини
56-летняя Хайек выложила в сеть новые фото в бикини
Галина ГРИШИНА
"Французская радуга". Клум показала, как выглядит культовый маникюр в современной интерпретации
"Французская радуга". Клум показала, как выглядит культовый маникюр в современной интерпретации
Галина ГРИШИНА
27-летняя Бех-Романчук снялась в лифте, засветив ноги от бедер
27-летняя Бех-Романчук снялась в лифте, засветив ноги от бедер
Alyosha исполнит на "Евровидении 2023" хит Duran Duran в дуэте с британской певицей Ребеккой Фергюсон
Alyosha исполнит на "Евровидении 2023" хит Duran Duran в дуэте с британской певицей Ребеккой Фергюсон
Галина ГРИШИНА
Куриные зразы. Рецепт из четырех ингредиентов без использования картофеля
Куриные зразы. Рецепт из четырех ингредиентов без использования картофеля
Галина ГРИШИНА
Мастер маникюра пошагово показала, как нарисовать цветы на ногтях. Видео
Мастер маникюра пошагово показала, как нарисовать цветы на ногтях. Видео
Активист Стерненко рассказал, как Лорак донатит на дроны для ВСУ, и спровоцировал истерику в РФ
Активист Стерненко рассказал, как Лорак донатит на дроны для ВСУ, и спровоцировал истерику в РФ
Галина ГРИШИНА
Белодед позировала в платье с высоким разрезом
Белодед позировала в платье с высоким разрезом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нервничает, оглядывается вокруг". Винник тайно вернулся в Украину – в сети показали ролик, снятый скрытой камерой (215604)
2
Мишина показала, как выглядит в нижнем белье утром. Фото (66477)
3
"Только что с ним разговаривал!" Друг Винника рассказал правду о его здоровье (39706)
4
Суп из этих трех простых ингредиентов получится "невероятно вкусным и ароматным". Пошаговый рецепт (32664)
5
Как 62-летняя Тимошенко выглядит сейчас на своих и чужих фото (19966)
6
Куриные зразы. Рецепт из четырех ингредиентов без использования картофеля (14245)
7
"Права на проект принадлежат моей компании". Продюсер Винника отреагировал на переезд артиста в Германию и слухи, что он "сжигает мосты" (12853)
8
49-летняя Клум в глубоком декольте показала вид сверху во время танца. Видео (12567)
 
 
 
 