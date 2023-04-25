Россияне продолжают наступление на трех направлениях, силы обороны отбили более 40 атак за сутки – Генштаб ВСУ

"Подразделениями сил обороны Украины за прошедшие сутки были отбиты 43 атаки противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку", – сказано в сообщении.
На бахмутском направлении, помимо атак на Бахмут, противник безуспешно наступал в направлении населенных пунктов Новомарково и Хромово, сообщили в Генштабе.
На авдеевском направлении россияне наступали неподалеку от населенных пунктов Новокалиново, Степное, Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имели.
На марьинском направлении в минувшие сутки украинские военные отбили атаки противника в районе Марьинки, а также вблизи Новомихайловки.
На купянском направлении враг продолжает мероприятия по фортификационному оборудованию позиций на отдельных участках.
На лиманском и шахтерском направлениях оккупанты в прошедшие сутки наступать не пытались.
На запорожском и херсонском направлениях противник обороняется, а также обстреливает населенные пункты рядом с линией боевого столкновения.
На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка, по данным Генштаба, без существенных изменений. На северском и слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие у границы, обстреливает населенные пункты Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.