Федоров показал 100 дронов-камикадзе для Бахмута. Всего за два дня на United24 была собрана сумма на 500 БПЛА

По его словам, целевой сбор обеспечили подписчики украинского интернет-издания "Блискавка". За два дня на платформу поступило более 10,4 млн грн, этого хватит на покупку 500 беспилотников для армии.
"Первая партия "птичек" уже летит в одно из подразделений аэроразведки 59-й бригады. Они помогут бойцам оперативно доставлять "подарки" россиянам", – написал Федоров.
Фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры в начале июля 2022 года заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов.
21 сентября прошлого года Федоров отметил, что Украина активнее займется развитием военных технологий, в частности обеспечением армии беспилотниками.
Министерство обороны Украины сообщило, что в 2023 году планирует закупку для армии отечественных беспилотников на 20 млрд грн.