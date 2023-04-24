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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Федоров показал 100 дронов-камикадзе для Бахмута. Всего за два дня на United24 была собрана сумма на 500 БПЛА

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Первая партия "птичек" уже летит в одно из подразделений аэроразведки, сообщил глава Минцифры
Первая партия "птичек" уже летит в одно из подразделений аэроразведки, сообщил глава Минцифры
Фото: Армія дронів / Army of Drones / Telegram

100 дронов-камикадзе, средства на которые были собраны через United24, отправляются на бахмутское направление фронта для помощи Вооруженным силам Украины. Об этом вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 24 апреля сообщил в Telegram.

По его словам, целевой сбор обеспечили подписчики украинского интернет-издания "Блискавка". За два дня на платформу поступило более 10,4 млн грн, этого хватит на покупку 500 беспилотников для армии.

"Первая партия "птичек" уже летит в одно из подразделений аэроразведки 59-й бригады. Они помогут бойцам оперативно доставлять "подарки" россиянам", – написал Федоров.

Контекст:

Фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры в начале июля 2022 года заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов.

21 сентября прошлого года Федоров отметил, что Украина активнее займется развитием военных технологий, в частности обеспечением армии беспилотниками.

Министерство обороны Украины сообщило, что в 2023 году планирует закупку для армии отечественных беспилотников на 20 млрд грн.

Теги: беспилотники, ВСУ, Бахмут, Михаил Федоров, Минцифры, United24
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