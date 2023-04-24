Федоров показал 100 дронов-камикадзе для Бахмута. Всего за два дня на United24 была собрана сумма на 500 БПЛА

Первая партия "птичек" уже летит в одно из подразделений аэроразведки, сообщил глава Минцифры Фото: Армія дронів / Army of Drones / Telegram

По его словам, целевой сбор обеспечили подписчики украинского интернет-издания "Блискавка". За два дня на платформу поступило более 10,4 млн грн, этого хватит на покупку 500 беспилотников для армии.

"Первая партия "птичек" уже летит в одно из подразделений аэроразведки 59-й бригады. Они помогут бойцам оперативно доставлять "подарки" россиянам", – написал Федоров.