Командующий Сухопутными войсками ВСУ: Дальнейшее удержание Бахмута имеет важное значение для нашей обороны по нескольким причинам

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 25 апреля, сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

По его словам, в течение нескольких месяцев на этом направлении силы обороны Украины сдерживают наступление РФ и не дают оккупантам увеличивать фронт.

Кроме того, ВСУ уничтожают самые профессиональные подразделения, вооружение и военную технику российских оккупантов, добавил Сырский.

"Дальнейшее удержание Бахмута имеет важное значение для нашей обороны по нескольким причинам: город является важным узлом обороны, удержание которого обеспечивает устойчивость обороны группировки войск в целом; Бахмут является удачно размещенной природной крепостью, которая окружена реками и размещена на холмах, что способствует ведению обороны; также защите города способствуют наличие многоэтажной застройки и развитая инфраструктура на левом берегу реки Бахмутка, где ведут оборону наши войска", – указал командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Сырский отметил, что бой по овладению городом является "специфическим видом боевых действий, требующим особых навыков и создающим трудности для войск, которые вели наступление в условиях лесостепи".

"Бахмут является частью Константиновско-Краматорской агломерации, удержание которой исключает выход противника во фланг и тыл группировок наших войск на лисичанском и донецком направлениях", – подчеркнул он.

Сырский сообщал накануне, 24 апреля, что ВСУ в Бахмуте не только совершают оборонительные действия, но и активно контратакуют.