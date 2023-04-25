Командующий Сухопутными войсками ВСУ: Дальнейшее удержание Бахмута имеет важное значение для нашей обороны по нескольким причинам

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 25 апреля, сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.
По его словам, в течение нескольких месяцев на этом направлении силы обороны Украины сдерживают наступление РФ и не дают оккупантам увеличивать фронт.
Кроме того, ВСУ уничтожают самые профессиональные подразделения, вооружение и военную технику российских оккупантов, добавил Сырский.
"Дальнейшее удержание Бахмута имеет важное значение для нашей обороны по нескольким причинам: город является важным узлом обороны, удержание которого обеспечивает устойчивость обороны группировки войск в целом; Бахмут является удачно размещенной природной крепостью, которая окружена реками и размещена на холмах, что способствует ведению обороны; также защите города способствуют наличие многоэтажной застройки и развитая инфраструктура на левом берегу реки Бахмутка, где ведут оборону наши войска", – указал командующий Сухопутными войсками ВСУ.
Сырский отметил, что бой по овладению городом является "специфическим видом боевых действий, требующим особых навыков и создающим трудности для войск, которые вели наступление в условиях лесостепи".
"Бахмут является частью Константиновско-Краматорской агломерации, удержание которой исключает выход противника во фланг и тыл группировок наших войск на лисичанском и донецком направлениях", – подчеркнул он.
Сырский сообщал накануне, 24 апреля, что ВСУ в Бахмуте не только совершают оборонительные действия, но и активно контратакуют.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
В начале апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери". 14 апреля она рассказала, что оккупанты обстреливают Бахмут более 500 раз и проводят до 50 штурмов за сутки на этом направлении. Маляр отмечала, что серьезные потери под Бахмутом несут элитные подразделения российской армии.
Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый говорил, что оккупанты смогли достигнуть промежуточного успеха на бахмутском направлении, исключительно за счет того, что западные аналитики назвали "мясными штурмами". Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов 13 апреля рассказал, что только за две предыдущие недели в районе Бахмута враг потерял убитыми и ранеными почти 4,5 тыс. вагнеровцев и военнослужащих регулярной армии РФ.
14 апреля минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки сообщило, что оккупанты используют под Бахмутом войска ВДВ и атаки россиян активизировались в результате улучшения взаимодействия между ЧВК "Вагнер" и десантниками.