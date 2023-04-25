В одном из детских лагерей Мариупольского района разместили до 200 оккупантов из числа мобилизованных – Генштаб ВСУ

Об этом 25 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
Отмечается, что оккупанты обустраивают в них свои военные объекты, "прикрываясь живым щитом из детей и преподавательского состава".
"Так, в населенном пункте Урзуф Мариупольского района Донецкой области на территории одного из детских лагерей отмечено размещение до 200 военнослужащих российских оккупационных войск из числа мобилизованных", – сказано в сообщении.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты используют школы как медпункты на захваченных территориях.
Российские войска зашли в Мариупольский район в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта райцентр находился в блокаде, со второй половины мая Мариуполь – в полной оккупации.