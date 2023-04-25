Оккупанты удвоили количество ракетоносителей в Черном море – ОК "Юг"

"В Черном море корабельная группировка врага увеличена до 13 кораблей, а количество ракетоносителей – вдвое", – говорится в сообщении.

На боевом дежурстве сейчас находятся два надводных и два подводных ракетоносителя, общий залп "Калибров" может достигать 24 ракет.

"Уровень ракетной угрозы очень высок", – отметили в ОК "Юг".

Днем в Черном море было семь российских кораблей, в частности – два ракетоносителя.