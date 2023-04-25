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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты удвоили количество ракетоносителей в Черном море – ОК "Юг"

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РФ увеличила количество кораблей в Черном море с семи до 13-ти
РФ увеличила количество кораблей в Черном море с семи до 13-ти
Фото: EPA

Российские оккупанты в Черном море увеличили свою корабельную группировку, в частности – количество ракетоносителей. Об этом сообщил пресс-центр оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины в Facebook вечером 25 апреля.

"В Черном море корабельная группировка врага увеличена до 13 кораблей, а количество ракетоносителей – вдвое", – говорится в сообщении.

На боевом дежурстве сейчас находятся два надводных и два подводных ракетоносителя, общий залп "Калибров" может достигать 24 ракет.

"Уровень ракетной угрозы очень высок", – отметили в ОК "Юг".

Днем в Черном море было семь российских кораблей, в частности – два ракетоносителя.

https://www.facebook.com/OperationalCommandSouth/posts/pfbid02jjfNgWDKpiYSkTUc7Wgq7NYst8xq8jCXpKr4tEUQKuNQgtvDip2x3QTNiuEL1cy5l

Контекст:

Страна-агрессор Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

С сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 ракет оккупантов и около 650 дронов-камикадзе, рассказал 15 марта спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Прошлой осенью и зимой оккупанты атаковали в основном энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь вывести ее из строя, им это не удалось, и теперь они меняют тактику, заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. "Россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", – сказал представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Черное море, война России против Украины, ракеты, корабли
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