ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черном море семь российских кораблей, среди них два ракетоносителя – ВМС ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Общий залп кораблей противника в Черном море составляет восемь крылатых ракет "Калибр"
Общий залп кораблей противника в Черном море составляет восемь крылатых ракет "Калибр"
Фото: ЕРА

В Черном море по состоянию на утро 25 апреля находятся два российских ракетоносителя. Об этом в Telegram сообщает пресс-центр Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Общий залп составляет восемь крылатых ракет "Калибр".

Всего на боевое дежурство в Черное море страна-агрессор вывела семь кораблей.

Еще один вражеский корабль зафиксирован в Азовском море.

В Средиземном море находятся четыре корабля РФ, три из которых – ракетоносители (общий залп составляет 28 "Калибров").

Контекст:

Страна-агрессор Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

С сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 ракет оккупантов и около 650 дронов-камикадзе, рассказал 15 марта спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Прошлой осенью и зимой оккупанты атаковали в основном энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь вывести ее из строя, им это не удалось, и теперь они меняют тактику, заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. "Россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", – сказал представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Черное море, ВСУ, страна-агрессор, война России против Украины, ракеты, корабли
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кошевой рассказал, какой подарок получил от Зеленского на день рождения в прошлый раз и как президент поздравил его в этом году
Кошевой рассказал, какой подарок получил от Зеленского на день рождения в прошлый раз и как президент поздравил его в этом году
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль снялась в нюдовом корсете и расстегнутых брюках. Видео
Тина Кароль снялась в нюдовом корсете и расстегнутых брюках. Видео
Кондратюк рассказал о последней встрече с Потапом за четыре дня до войны. Ранее Каменских говорила, что в это время они были уже за границей
Кондратюк рассказал о последней встрече с Потапом за четыре дня до войны. Ранее Каменских говорила, что в это время они были уже за границей
Галина ГРИШИНА
Сочные и ароматные мясные котлеты. Простой рецепт
Сочные и ароматные мясные котлеты. Простой рецепт
Розовые яйца, фаршированные грибами. Пошаговый рецепт приготовления
Розовые яйца, фаршированные грибами. Пошаговый рецепт приготовления
Галина ГРИШИНА
"Лучший". Подкопаева показала новое фото с третьим мужем
"Лучший". Подкопаева показала новое фото с третьим мужем
Галина ГРИШИНА
"WOW-эффект!" Три варианта маникюра с использованием омбре. Фото. Видео
"WOW-эффект!" Три варианта маникюра с использованием омбре. Фото. Видео
Дорофеева снялась в прозрачном лифе и рассказала о своих фаворитах
Дорофеева снялась в прозрачном лифе и рассказала о своих фаворитах
Как приготовить идеальный шашлык. Советы по выбору мангала, дров и нанизыванию мяса на шампуры
Как приготовить идеальный шашлык. Советы по выбору мангала, дров и нанизыванию мяса на шампуры
Стилист назвала стрижку, которая подойдет женщинам любого возраста
Стилист назвала стрижку, которая подойдет женщинам любого возраста
Не сажайте грецкий орех слишком близко к дому! Названо безопасное расстояние от жилища для посадки
Не сажайте грецкий орех слишком близко к дому! Названо безопасное расстояние от жилища для посадки
49-летняя Клум в стрингах показала вид сзади. Видео
49-летняя Клум в стрингах показала вид сзади. Видео
"Верим ВСУ, планируем на годы вперед". Ресторатор Радуцкий начал подготовку своего заведения к открытию и празднованию победы над оккупантами
"Верим ВСУ, планируем на годы вперед". Ресторатор Радуцкий начал подготовку своего заведения к открытию и празднованию победы над оккупантами
Галина ГРИШИНА
35-летняя Каменских показала, как выглядит вечером с ярким макияжем и утром без него
35-летняя Каменских показала, как выглядит вечером с ярким макияжем и утром без него
Галина ГРИШИНА
"В некоторых заведениях вместо васаби используют подкрашенную пасту из хрена". Эксперт рассказал, с какими продуктами сочетается хрен
"В некоторых заведениях вместо васаби используют подкрашенную пасту из хрена". Эксперт рассказал, с какими продуктами сочетается хрен
Галина ГРИШИНА
Лягушка, которая живет в кабинете Буданова, "станцевала" в кадре во время его нового интервью. Видео
Лягушка, которая живет в кабинете Буданова, "станцевала" в кадре во время его нового интервью. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нервничает, оглядывается вокруг". Винник тайно вернулся в Украину – в сети показали ролик, снятый скрытой камерой (217880)
2
Мишина показала, как выглядит в нижнем белье утром. Фото (83334)
3
"Только что с ним разговаривал!" Друг Винника рассказал правду о его здоровье (46513)
4
Суп из этих трех простых ингредиентов получится "невероятно вкусным и ароматным". Пошаговый рецепт (39822)
5
Как 62-летняя Тимошенко выглядит сейчас на своих и чужих фото (24844)
6
"Эти две стрижки "мгновенно добавляют годы". Стилисты объяснили, какие прически не надо делать женщинам, которые хотят выглядеть моложе (23323)
7
Куриные зразы. Рецепт из четырех ингредиентов без использования картофеля (18422)
8
49-летняя Клум в стрингах показала вид сзади. Видео (15922)
 
 
 
 