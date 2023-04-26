Украинская авиация нанесла семь ударов по российским позициям – Генштаб ВСУ

Шесть ударов были нанесены по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, еще один – по зенитно-ракетному комплексу. Также сбиты два российских разведывательных беспилотника типа Zala и "Орлан-10",
"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили зенитно-ракетный комплекс,четыре района сосредоточения личного состава и радиолокационную станцию агрессора", – говорится в сообщении.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 25 апреля 2023 года, составили около 187 770 военных, 3688 танков, 308 самолетов, 294 вертолета и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".