Украинская авиация нанесла семь ударов по российским позициям – Генштаб ВСУ

Авиация нанесла шесть ударов по личному составу и технике и один – по ЗРК оккупантов Фото: EPA

Шесть ударов были нанесены по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, еще один – по зенитно-ракетному комплексу. Также сбиты два российских разведывательных беспилотника типа Zala и "Орлан-10",

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили зенитно-ракетный комплекс,четыре района сосредоточения личного состава и радиолокационную станцию агрессора", – говорится в сообщении.