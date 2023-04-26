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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская авиация нанесла семь ударов по российским позициям – Генштаб ВСУ

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Авиация нанесла шесть ударов по личному составу и технике и один по ЗРК оккупантов
Авиация нанесла шесть ударов по личному составу и технике и один – по ЗРК оккупантов
Фото: EPA

Украинская авиация нанесла семь ударов по позициям российских оккупантов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 26 апреля.

Шесть ударов были нанесены по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, еще один – по зенитно-ракетному комплексу. Также сбиты два российских разведывательных беспилотника типа Zala и "Орлан-10",

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили зенитно-ракетный комплекс,четыре района сосредоточения личного состава и радиолокационную станцию агрессора", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02QPrdwwDTT9cvHtEfhkkFKFREDWGn3fTazw3MaLxv1nqvTVqzKsSpJyoS7aKj2w9bl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 25 апреля 2023 года, составили около 187 770 военных, 3688 танков, 308 самолетов, 294 вертолета и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, авиация, артиллерия, беспилотники, война России против Украины, потери армии России
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