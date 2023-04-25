Пограничники в Бахмуте устроили оккупантам "адский уик-энд" – Госпогранслужба

Выходные с украинскими пограничниками в Бахмуте "для 10 захватчиков стали последними", рассказали в ГПСУ Фото: dpsu.gov.ua

"В Бахмуте оккупанты продолжают артиллерийскими обстрелами разрушать городскую инфраструктуру, а вражеская пехота пытается атаковать защитников Украины в руинах... Пограничники в Бахмуте устроили оккупантам адский уик-энд, который для 10 захватчиков стал последним", – сказано в сообщении.

На позициях пограничников в указанные даты дважды за ночное время произошли позиционные бои, еще одно боестолкновение случилось днем. При этом стрелковые стычки в городе происходят почти непрерывно, отметили в пресс-службе.

"Несмотря на сверхсложную ситуацию, украинские защитники продолжают на ближних дистанциях ликвидировать штурмовиков страны-агрессора. Так, бойцы Госпогранслужбы все попытки прорыва обороны сдержали. Огнем из стрелкового оружия и минометов обезврежены по меньшей мере 24 противника: 10 оккупантов – ликвидированы, еще 14 – ранены", – добавили в сообщении.