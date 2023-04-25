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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пограничники в Бахмуте устроили оккупантам "адский уик-энд" – Госпогранслужба

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Выходные с украинскими пограничниками в Бахмуте "для 10 захватчиков стали последними", рассказали в ГПСУ
Выходные с украинскими пограничниками в Бахмуте "для 10 захватчиков стали последними", рассказали в ГПСУ
Фото: dpsu.gov.ua

В субботу и воскресенье 22–23 апреля пограничники, которые служат в Бахмуте Донецкой области, трижды вступали в бой с российскими захватчиками. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"В Бахмуте оккупанты продолжают артиллерийскими обстрелами разрушать городскую инфраструктуру, а вражеская пехота пытается атаковать защитников Украины в руинах... Пограничники в Бахмуте устроили оккупантам адский уик-энд, который для 10 захватчиков стал последним", – сказано в сообщении.

На позициях пограничников в указанные даты дважды за ночное время произошли позиционные бои, еще одно боестолкновение случилось днем. При этом стрелковые стычки в городе происходят почти непрерывно, отметили в пресс-службе.

"Несмотря на сверхсложную ситуацию, украинские защитники продолжают на ближних дистанциях ликвидировать штурмовиков страны-агрессора. Так, бойцы Госпогранслужбы все попытки прорыва обороны сдержали. Огнем из стрелкового оружия и минометов обезврежены по меньшей мере 24 противника: 10 оккупантов – ликвидированы, еще 14 – ранены", – добавили в сообщении.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

В начале апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери". 14 апреля она рассказала, что оккупанты обстреливают Бахмут более 500 раз и проводят до 50 штурмов за сутки на этом направлении. Маляр отмечала, что серьезные потери под Бахмутом несут элитные подразделения российской армии.

14 апреля минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки сообщило, что оккупанты используют под Бахмутом войска ВДВ и атаки россиян активизировались в результате улучшения взаимодействия между ЧВК "Вагнер" и десантниками.

Удержание Бахмута имеет важное значение для украинской обороны, подчеркнул в конце апреля командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Теги: Госпогранслужба, пограничники, ГПСУ, война России против Украины, Бахмут, потери армии России
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