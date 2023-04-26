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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны за сутки отразили 39 российских атак, самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку – Генштаб ВСУ

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ВСУ отразили атаки на восточных направлениях
ВСУ отразили атаки на восточных направлениях
Фото: EPA

Украинские военные отразили 39 атак российских оккупантов на востоке Украины. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины 26 апреля в Facebook.

Основные усилия войска РФ сосредотачивают на ведении наступательных действий на бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях.

"Подразделениями сил обороны Украины за прошедшие сутки было отражено 39 атак противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку", – говорится в сообщении.

В волынском и полесском направлениях оперативная обстановка – без существенных изменений. На северском и слобожанском направлениях оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей РФ.

"На kиманском направлении противник наступательных действий не вел. [...] На ,ахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Идут тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка, Хромово и Клищиевка. [...] На авдеевском направлении противник вел наступательные действия недалеко от населенных пунктов Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. [...] На марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили многочисленные атаки противника в районе населенного пункта Марьинка. [...] На iахтерском направлении враг наступательных действий не вел", – говорится в сообщении.

В запорожском и херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

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Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Марьинка, Авдеевка, война России против Украины, Бахмут
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