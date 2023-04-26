Силы обороны за сутки отразили 39 российских атак, самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку – Генштаб ВСУ

Основные усилия войска РФ сосредотачивают на ведении наступательных действий на бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях.

"Подразделениями сил обороны Украины за прошедшие сутки было отражено 39 атак противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку", – говорится в сообщении.

В волынском и полесском направлениях оперативная обстановка – без существенных изменений. На северском и слобожанском направлениях оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей РФ.

"На kиманском направлении противник наступательных действий не вел. [...] На ,ахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Идут тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка, Хромово и Клищиевка. [...] На авдеевском направлении противник вел наступательные действия недалеко от населенных пунктов Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. [...] На марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили многочисленные атаки противника в районе населенного пункта Марьинка. [...] На iахтерском направлении враг наступательных действий не вел", – говорится в сообщении.

В запорожском и херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.