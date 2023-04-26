Воздушные силы: ВСУ уничтожили шесть БПЛА оккупантов в Херсонской области, пять из них – ударные

Об этом в Facebook проинформировало командование Воздушных сил ВСУ.

"Воинами мобильных огневых групп воздушного командования "Юг" уничтожено шесть вражеских беспилотных летательных аппаратов: пять – ударных БПЛА "Ланцет" и один – БПЛА "Мерлин-ВР", – сказано в сообщении.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

По данным Генштаба ВСУ на утро 26 апреля, силы обороны Украины с 24 февраля прошлого года ликвидировали около 188 410 российских оккупантов. Кроме того, россияне потеряли в войне 2440 БПЛА оперативно-тактического уровня.