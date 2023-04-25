Оккупанты атаковали Николаевскую область из артиллерии, ВСУ сбили один беспилотник противника – Ким

"Вчера, 24 апреля, в 19.50 враг совершил артиллерийский обстрел с направления Кинбурнской косы по акватории Очаковской общины", – написал Ким.

В результате атаки противника пострадавших и разрушений нет.

"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – отметил Ким.

По данным воздушного командования "Юг", вчера в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны был сбит один российский беспилотник оперативно-тактического уровня.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.