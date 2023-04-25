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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты атаковали Николаевскую область из артиллерии, ВСУ сбили один беспилотник противника – Ким

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По словам Кима, в результате атаки противника пострадавших и разрушений нет
По словам Кима, в результате атаки противника пострадавших и разрушений нет
Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

Российские оккупанты накануне обстреляли Очаковскую общину Николаевской области. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

"Вчера, 24 апреля, в 19.50 враг совершил артиллерийский обстрел с направления Кинбурнской косы по акватории Очаковской общины", – написал Ким.

В результате атаки противника пострадавших и разрушений нет.

"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – отметил Ким.

По данным воздушного командования "Юг", вчера в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны был сбит один российский беспилотник оперативно-тактического уровня.

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Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Николаевская область, беспилотники, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Очаков, Виталий Ким, российские оккупанты, Кинбурнская коса
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