В результате обстрела оккупантами района Антоновского моста возле Херсона погиб гражданский и ранен журналист La Repubblica

Об этом сообщил пресс-центр Офиса генпрокурора в Facebook.

"В результате обстрела Антоновского моста в Херсонской области погиб гражданский мужчина. Также огнестрельное ранение плеча получил корреспондент иностранного издания. Он работал над материалом о жизни в городе, который долгое время был в оккупации, а теперь подвергается систематическим обстрелам со стороны армии РФ. Он доставлен в больницу, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", – сказано в сообщении.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни проинформировал в Twitter, что ранение в плечо во время атаки беспилотника возле Херсона получил журналист издания La Repubblica Коррадо Зунино.

"Чувствует себя хорошо и находится под наблюдением нашего посольства в Киеве. Я вместе с министром [иностранных дел Украины Дмитрием] Кулебой, который заверил в полном сотрудничестве украинских властей", – написал Таяни.

Corrado Zunino giornalista di @repubblica, rimasto ferito ad una spalla durante l'attacco di un drone a Kherson, sta bene ed è seguito dalla nostra Ambasciata a Kiev. Sono insieme al Ministro Kuleba che ha assicurato la piena collaborazione delle autorità ucraine. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) April 26, 2023