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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрела оккупантами района Антоновского моста возле Херсона погиб гражданский и ранен журналист La Repubblica

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Оккупанты 26 апреля обстреляли район Антоновского моста возле Херсона
Оккупанты 26 апреля обстреляли район Антоновского моста возле Херсона
Фото: armyinform.com.ua (иллюстративное)

В результате обстрела российскими оккупантами района Антоновского моста возле Херсона 26 апреля есть погибший и пострадавший.

Об этом сообщил пресс-центр Офиса генпрокурора в Facebook.

"В результате обстрела Антоновского моста в Херсонской области погиб гражданский мужчина. Также огнестрельное ранение плеча получил корреспондент иностранного издания. Он работал над материалом о жизни в городе, который долгое время был в оккупации, а теперь подвергается систематическим обстрелам со стороны армии РФ. Он доставлен в больницу, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/pfbid02evQuikdofKiMKAFqXb6YdVcE5nPGj6Enhu3AzUs4K6r9kxU3zBETEH8u3CkaFrKal

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни проинформировал в Twitter, что ранение в плечо во время атаки беспилотника возле Херсона получил журналист издания La Repubblica Коррадо Зунино.

"Чувствует себя хорошо и находится под наблюдением нашего посольства в Киеве. Я вместе с министром [иностранных дел Украины Дмитрием] Кулебой, который заверил в полном сотрудничестве украинских властей", – написал Таяни.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

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