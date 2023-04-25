Российские оккупанты изменили тактику на донецком направлении, выманивают силы ПВО Украины – ВСУ

Об этом 25 апреля в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский.

По его словам, оккупанты 22 раза штурмовали позиции ВСУ в районе Марьинки. Кроме того, за последние двое суток российские войска нанесли почти по 500 ударов из артсистем, добавил Дмитрашковский.

"Что касается тактики, которую враг применяет, то она за вчерашний день несколько изменилась. Враг пытается показать свое превосходство в воздухе. Именно поэтому за вчера мы видим, сколько было авиаударов нанесено. Враг также применяет несколько иную тактику, не все так, как он работал – применял один самолет, максимум два, и они летели отдельно. На вчерашний день это была командная работа, когда работали два самолета, выманивали, так сказать, силы нашей ПВО, а третий самолет наносил поражение", – рассказал Дмитрашковский.

Он отметил, что за сутки 24 апреля оккупанты применили вдвое больше разведывательных дронов на донецком направлении, также впервые была применена новая тактика использования дронов-камикадзе.

"Вчера днем, это впервые такое было, когда применены Shahed, – указал Дмитрашковский. – Shahed были удачно сбиты, но после них появились "Ланцеты". Это также такая стратегия, чтобы выявить точки ПВО и нанести затем ответный удар "Ланцетами".