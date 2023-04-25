Украинские военные уничтожили еще 10 беспилотников и две станции РЭБ оккупантов – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также три удара по зенитно-ракетным комплексам", – сказано в сообщении.
Кроме того, украинские защитники сбили 10 вражеских БПЛА разных типов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили зенитно-ракетный комплекс и две станции радиоэлектронной борьбы противника.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.
По данным Генштаба ВСУ на утро 24 апреля, силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года ликвидировали около 187 080 российских оккупантов. Кроме того, оккупанты потеряли в войне 2413 БПЛА оперативно-тактического уровня, 289 средств ПВО и тысячи другой военной техники.