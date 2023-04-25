Украинские военные уничтожили еще 10 беспилотников и две станции РЭБ оккупантов – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также три удара по зенитно-ракетным комплексам", – сказано в сообщении.

Кроме того, украинские защитники сбили 10 вражеских БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили зенитно-ракетный комплекс и две станции радиоэлектронной борьбы противника.