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СМИ пишут, что в Москве закрыли воздушную зону над Внуково из-за беспилотника. В аэропорту отрицают

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В аэропорту Внуково отрицают, что закрывали воздушное пространство
В аэропорту Внуково отрицают, что закрывали воздушное пространство
Фото: depositphotos.com

Российское агентство "РИА Новости", ссылаясь на источники, сообщило, что вечером 24 апреля воздушную зону над московским аэропортом Внуково временно закрыли из-за информации о беспилотнике.

"Воздушную зону над Внуково временно закрыли из-за информации о беспилотнике", – сказал источник, не уточняя деталей.

Агентство пишет, что на момент сообщения от источников данные портала FlightRadar показывали, что самолетов над аэропортом нет. По состоянию на 20.50 FlightRadar показывал наличие двух самолетов над аэропортом.

Скриншот: flightradar24.com
Скриншот: flightradar24.com

В пресс-службе аэропорта Внуково в комментарии РБК опровергли закрытие воздушного пространства из-за беспилотника. 

"Аэропорт Внуково на данный момент работает в штатном режиме. Воздушное пространство открыто", – говорится в сообщении.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СМИ, Москва, самолет, аэропорт, Внуково, воздушное пространство, беспилотники, воздух, самолеты
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