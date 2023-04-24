СМИ пишут, что в Москве закрыли воздушную зону над Внуково из-за беспилотника. В аэропорту отрицают

В аэропорту Внуково отрицают, что закрывали воздушное пространство Фото: depositphotos.com

"Воздушную зону над Внуково временно закрыли из-за информации о беспилотнике", – сказал источник, не уточняя деталей.

Агентство пишет, что на момент сообщения от источников данные портала FlightRadar показывали, что самолетов над аэропортом нет. По состоянию на 20.50 FlightRadar показывал наличие двух самолетов над аэропортом.

Скриншот: flightradar24.com

В пресс-службе аэропорта Внуково в комментарии РБК опровергли закрытие воздушного пространства из-за беспилотника.

"Аэропорт Внуково на данный момент работает в штатном режиме. Воздушное пространство открыто", – говорится в сообщении.