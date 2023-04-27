Зеленский о российском обстреле Николаева: Это очередное преступление против человечности не сойдет с рук террористам

В результате обстрела один человек погиб, 23 получили ранения Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

"Страна-оккупант ни на день не перестает доказывать, что основная цель этой войны – террор и уничтожение украинцев и всего украинского", – написал он.

Президент напомнил, что Николаев был обстрелян четырьмя ракетами "Калибр", запущенными из акватории Черного моря.

"Высокоточное оружие было нацелено на частные дома, историческое здание и многоэтажку. На данный момент известно об одном погибшем и 23 раненых, среди которых ребенок. Вечная память погибшему и скорейшего выздоровления раненым. Это очередное преступление против человечности не сойдет с рук террористам. Найдем всех виновных. За все будет ответственность", – заявил глава государства.