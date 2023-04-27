Зеленский о российском обстреле Николаева: Это очередное преступление против человечности не сойдет с рук террористам

"Страна-оккупант ни на день не перестает доказывать, что основная цель этой войны – террор и уничтожение украинцев и всего украинского", – написал он.
Президент напомнил, что Николаев был обстрелян четырьмя ракетами "Калибр", запущенными из акватории Черного моря.
"Высокоточное оружие было нацелено на частные дома, историческое здание и многоэтажку. На данный момент известно об одном погибшем и 23 раненых, среди которых ребенок. Вечная память погибшему и скорейшего выздоровления раненым. Это очередное преступление против человечности не сойдет с рук террористам. Найдем всех виновных. За все будет ответственность", – заявил глава государства.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. Но оккупанты продолжают атаковать населенные пункты региона.