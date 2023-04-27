В результате ночного обстрела российскими оккупантами Николаева один человек погиб, 15 получили ранения – ОВА

По его данным, у некоторых пострадавших тяжелые травмы.
Около 1.00 в Николаеве прогремели четыре громких взрыва. По информации властей, Россия атаковала город с помощь ракет. Одна из ракет попала в многоэтажный дом, есть также попадания в частные дома.
Читатели сообщили "ГОРДОН", что тревога в городе прозвучала уже после взрывов – в 1.00. Ее отменили в 1.39.
По словам читателей, ракеты летели очень низко, "было ощущение, что это самолет". Об этом же пишут местные Telegram-каналы, в частности, "Николаевский Ванек".
По предварительной информации, Николаев обстреляли из зенитных ракетных комплексов С-300.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. Но оккупанты продолжают атаковать населенные пункты региона.