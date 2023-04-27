В результате ночного обстрела российскими оккупантами Николаева один человек погиб, 15 получили ранения – ОВА

Российские оккупанты выпустили ракеты по Николаеву, есть попадания в многоэтажку и частные дома Фото: EPA (архив)

По его данным, у некоторых пострадавших тяжелые травмы.

Около 1.00 в Николаеве прогремели четыре громких взрыва. По информации властей, Россия атаковала город с помощь ракет. Одна из ракет попала в многоэтажный дом, есть также попадания в частные дома.

Читатели сообщили "ГОРДОН", что тревога в городе прозвучала уже после взрывов – в 1.00. Ее отменили в 1.39.

По словам читателей, ракеты летели очень низко, "было ощущение, что это самолет". Об этом же пишут местные Telegram-каналы, в частности, "Николаевский Ванек".

По предварительной информации, Николаев обстреляли из зенитных ракетных комплексов С-300.